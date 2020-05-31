Объемные буквы – популярный и достаточно эффективный инструмент, используемый в наружной и интерьерной рекламе. Благодаря 3D-эффекту, они обращают на себя внимание намного сильнее, нежели просто плоская надпись такого же размера. Их видно издалека. Заказать изготовление объемных букв в Минске можно в компании https://foxystudio.by/naruzhnaya-reklama/obemnye-bukvy.

Сфера применения объемных букв

В основном это реклама. Также они могут использоваться в качестве постоянных вывесок, например, над гостиницами, торговыми центрами, ресторанами и другими заведениями.

В данном случае выполняется сразу 2 функции: обозначение названия заведения, а также дополнительная реклама. Даже, если человек не заходит, он все равно обращает внимание на название.

Внутри помещений они используются как реклама. Это могут быть витрины магазинов, например, торговые центры и многое другое. Их могут использовать для различных фотосессий, при организации свадеб и не только.

Какими бывают объемные буквы

Если говорить о месте использования, их можно разделить на:

уличные

интерьерные

Из самого названия можно понять, какие где используются. Те, что используются внутри помещений, должны быть выполнены из экологически чистых и безопасных материалов, не выделять ничего вредного в атмосферу.

Это очень важно и проверяется контролирующими органами, если речь идет о коммерческих объектах. Уличные объемные буквы могут быть выполнены в разных вариациях, дополнительно оснащаться подсветкой, другими эффектами.

Их размеры тоже могут быть самыми разными, в зависимости от поставленных целей и места размещения. Например, если они размещены на крыше высокого здания на продолжительный период, то используется металл.

А размеры букв могут превышать 1 метр в длину и ширину. Если буквы выполняют еще и функцию вывески, они часто оснащаются дополнительной подсветкой.

Из каких материалов изготавливаются

В основном интерьерные объемные буквы изготавливаются из пенопласта, дерева или стекла. Уличные объемные буквы могут быть изготовлены из:

металла

стекла

пластика

пенопласта

дерева и не только.

Выбор материала зависит от размера букв, бюджета заказчика и преследуемых им целей. Также на это влияет срок, на который устанавливаются такие буквы.

Где купить объемные буквы

В основном их покупают не в готовом виде, а заказывают в специализированной компании, которая такие услуги предлагает. Современные технологии позволяют выбрать размер, шрифт и все остальные параметры.

Поэтому можно воплотить в жизнь самые нестандартные решения и гарантировать при этом безопасность, надежность, долговечность.