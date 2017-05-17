Как использовать колёсную тележку для жатки?

Тележка для жатки является сельскохозяйственной техникой, которая активно используется для перевозки различных типов жаток (зерновая, кукурузная и т.д.). Суть заключается в том, что тележка – это фактически прицеп, который располагает захватами.

Чтобы приобрести вышеозначенное оборудование можно перейти на сайт производителя. Таким образом, Вы исключите звено перекупщиков и приобретёте необходимее оборудование на максимально выгодных условиях.

Основные технические особенности

Многие профессионалы рекомендуют покупать тележку для перевозки жатки, которая располагает двумя осями. Естественно, при этом передняя ось должна быть подвижной. В результате подобная тележка закрепляется за тягачом. В его роли зачастую выступает комбайн.

Хотя вполне может быть использован любой грузовой автомобиль. Не стоит забывать о том, что тележка для жатки располагает колёсами. Она может транспортироваться по дорогам общего пользования.

Для этого у оборудования имеются все необходимые части:

прочные захваты для фиксации жатки;

устойчивая база;

световые огни (подключаются посредством розетки на тягаче).

Приборы световой сигнализации подключаются к электроцепи главного транспорта. Безусловно, в таком виде разрешается перемещаться исключительно в правом крайнем ряду, дабы не обеспечивать помеху при движении потока.

Тележки для жатки от европейских производителей

На рынке присутствуют тележки, которые были произведены в Европе. Безусловно, их стоимость будет значительно выше. Тем не менее, настоятельно рекомендуем обратить внимание на продукцию белорусских производителей.

Зачастую по своим техническим характеристикам означенные тележки для жатки ничем не уступают европейским аналогам. При этом цена может оказаться значительно доступнее.

Количество и конфигурация отдельных конструктивных элементов, позволяющих перевозить большие объёмы жатки, считаются основным критерием роста цены. Речь идёт о специализированных переходниках.

Экономия на сельскохозяйственном оборудовании может стоит очень дорого, если в ответственный момент приобретённое оборудование подведёт.

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В видео демонстрируется классическая тележка для транспортировки жатки: