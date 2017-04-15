Спанбонд: характеристика и применение

Спанбонд по большому счету может считаться технологией, которая предоставляет возможность получения синтетического материала. Его сфера применения невероятно широка. Безусловно она на 100% зависит от конкретного способа производства.

Промо-сумки зачастую изготавливаются именно из этого материала. Между тем, спанбонд, как материал, активно применяется в строительстве. Это доступное полотно геотекстильного плана, которое вполне может быть использовано и в садоводстве, огородничестве.

Методика производства: способы скрепления

Дело в том, что основной спанбонда считается нить, которая получается методом пропускания расплава полимера через фильеры. Получаемые нити называются филментами. В дальнейшем они сплетаются в полотно.

Однако, получение прочного и плотного материала может быть осуществлено лишь благодаря скреплению нитей воедино. Здесь имеются некоторые вариации:

иглопробивной метод (наиболее распространённый);

термоскрепление;

воздушное скрепление;

водоструйное скрепление.

Иглопробивная технология обеспечивает максимально возможную прочность. Именно по этой причине в большей степени иглопробивной спанбонд применяется в большей степени в строительстве.

Термоскрепление же предоставляет собой более доступную технологию в плане цены. Она уступает по техническим характеристикам иглопробиванию. Однако, и этот вариант материала нашёл широкое применение.

Сырьё, которое используется для производства спанбонда

Наиболее распространёнными полимерами для производства спанбонда считаются: полиэфир, полиэтилен, полипропилен и т.д. Кроме того, технологи зачастую применяют сочетания означенных материалов, обеспечивая наиболее конкурентные характеристики.

Получаемый материал экологичен (не выделяет вредные испарения при воздействии прямых солнечных лучей). При этом практически не подвержен коррозионному воздействию. С течением времени его характеристики не деградируют.

Если говорить о комлексе материалов, которые применяются в сельском хозяйстве, то спанбонд преимущественно окрашивается в тёмные цвета – чёрный или тёмно-коричневый.

Благодаря этому, материал лучшим образом поглощает тело.

Кроме того, спанбонд активно используется в рекламной и упаковочной промышленностях.

Смотрите также: Узнайте о том, какова эффективность рекламных пакетов. Описание возможной сферы применения ПЭТ-гранул — http://www.propr.me/chto-mozhno-sdelat-iz-pet-granul/

Далее представлено видео о производстве экологичных сумок и пакетов: