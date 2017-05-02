Какой опрыскиватель лучше

Выращивание растений зачастую сопровождается поражением их различными болезнями и вредителями. Для защиты их от подобных воздействий используют специальные химические вещества, которые наносятся с помощью распылителей.

Данные конструкции позволяют равномерно распределить поток на поверхности растения, доведя, таким образом, концентрированный состав в нужно место. Более детально ознакомиться с конструктивными особенностями распылителей можно на сайте https://vcentre.com.ua/.

Определяем тип механизма

Садовые опрыскиватели бывают нескольких видов, но перед покупкой следует разобраться с основными их техническими свойствами:

Тип резервуара. Зачастую подобные механизмы оснащаются переносимой емкостью, в которой и хранится жидкость. Такой тип опрыскивателей является очень удобным и позволяет осуществлять работу с ним независимо от типа местности. Но существуют и механизмы, у которых нет стационарного резервуара. Его может заменять практически любая емкость нужного вам размера. Процесс опрыскивания осуществляется с помощью шланга, который и подает раствор в сам опрыскиватель. Тип нагнетателя. Подача жидкости осуществляется с помощью специального насоса. Существует несколько видов подобных конструкций, которые можно разделить на такие подтипы:

ручные опрыскиватели оснащаются специальным рычагом, обеспечивающим давление в системе;

механические системы ранцевого типа. Отличаются наличием встроенного насоса, который приводится в движение рукой, а сама емкость при этом располагается на плечах;

автоматические опрыскиватели являются самыми современными системами. В них раствор подается с помощью насоса, который приводится в действие от электрического или бензинового генератора.

Определяемся с моделью

При покупке опрыскивателя следует учитывать несколько факторов:

Объем выполняемых работ. Если вам нужно обработать небольшой участок на даче, тогда вам подойдет агрегат механического типа. Когда же предполагается опрыскивание больших садов, тогда нужно отдавать предпочтение автоматизированным системам. Функциональность. Самые простые опрыскиватели оснащаются только насосом и одной насадкой, которая позволяет получать определенный размер капель. Специалисты же рекомендуют использовать качественные конструкции, в которых присутствует возможность дозировки раствора, изменение направления струи и несколько насадок, позволяющих работать с разными веществами.

Если вы не уверены, какую модель выбрать, тогда просто поспрашивайте у знакомых и специалистов.