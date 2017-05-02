Какой опрыскиватель лучше

Выращивание растений зачастую сопровождается поражением их различными болезнями и вредителями. Для защиты их от подобных воздействий используют специальные химические вещества, которые наносятся с помощью распылителей.
Данные конструкции позволяют равномерно распределить поток на поверхности растения, доведя, таким образом, концентрированный состав в нужно место. Более детально ознакомиться с конструктивными особенностями распылителей можно на сайте https://vcentre.com.ua/.
Определяем тип механизма
Садовые опрыскиватели бывают нескольких видов, но перед покупкой следует разобраться с основными их техническими свойствами:
- Тип резервуара. Зачастую подобные механизмы оснащаются переносимой емкостью, в которой и хранится жидкость. Такой тип опрыскивателей является очень удобным и позволяет осуществлять работу с ним независимо от типа местности. Но существуют и механизмы, у которых нет стационарного резервуара. Его может заменять практически любая емкость нужного вам размера. Процесс опрыскивания осуществляется с помощью шланга, который и подает раствор в сам опрыскиватель.
- Тип нагнетателя. Подача жидкости осуществляется с помощью специального насоса. Существует несколько видов подобных конструкций, которые можно разделить на такие подтипы:
- ручные опрыскиватели оснащаются специальным рычагом, обеспечивающим давление в системе;
- механические системы ранцевого типа. Отличаются наличием встроенного насоса, который приводится в движение рукой, а сама емкость при этом располагается на плечах;
- автоматические опрыскиватели являются самыми современными системами. В них раствор подается с помощью насоса, который приводится в действие от электрического или бензинового генератора.
Определяемся с моделью
При покупке опрыскивателя следует учитывать несколько факторов:
- Объем выполняемых работ. Если вам нужно обработать небольшой участок на даче, тогда вам подойдет агрегат механического типа. Когда же предполагается опрыскивание больших садов, тогда нужно отдавать предпочтение автоматизированным системам.
- Функциональность. Самые простые опрыскиватели оснащаются только насосом и одной насадкой, которая позволяет получать определенный размер капель. Специалисты же рекомендуют использовать качественные конструкции, в которых присутствует возможность дозировки раствора, изменение направления струи и несколько насадок, позволяющих работать с разными веществами.
Если вы не уверены, какую модель выбрать, тогда просто поспрашивайте у знакомых и специалистов.