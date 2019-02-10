Как использовать кадастровую карту для работы

Десять лет назад получить справку из российского реестра недвижимого имущества было сложно — требовалось самостоятельно нанеси визит в филиал учреждения, заказать выписку и ожидать её.

Ожидание занимало от нескольких дней до нескольких недель — быстрое формирование выписок было невозможным, их делали вручную.

В 2010 году в силу вступили поправки к федеральному законодательству, благодаря которым кадастровая карта России стала доступна онлайн. Поначалу сервис был неполным — в него постепенно вносились сведения из баз данных по всем регионам страны.

Эти сведения обновляются и по сей день — есть районы, в которых данные еще недоступны, но с каждым годом таких участков становится все меньше.

Какие возможности открыла публичная кадастровая карта

С появлением такого сервиса в сети Интернет доступ к справкам из Росреестра получили все желающие. Сегодня получить нужную выписку могут как физические, так и юридические лица.

Скорость обработки запросов также изменилась — получить выписку, в зависимости от типа справки, можно за короткий промежуток времени — от получаса до 3 дней.

Кроме того, для получения бумаг достаточно посетить публичную кадастровую карту на egrp365.ru/map, и заказать там любую справку, которая требуется.

Сервис доступен из любого места, где есть подключение к интернету, и с любого устройства. Заказанные справки придут на указанную электронную почту.

Порядок получения выписок такой же, как и при личном визите — нужно выбрать необходимый документ и при наличии соответствующего требования оплатить пошлину.

Кто и для чего использует кадастровую карту онлайн

Возможностями сервиса пользуются все, кому необходимы выписки из Росреестра. Это могут быть граждане, которые проверяют недвижимость перед покупкой, юридические лица.

На профессиональной основе кадастровую карту онлайн используют строительные организации — для проверки земельного участка перед покупкой под строительство.

Аналогичную цель преследуют риелторы и юристы, сопровождающие сделки по купле-продаже земли и частных домов, судебные процессы.

Карта удобна тем, что некоторая информация доступна для проверки без выписки. Так можно узнать размеры участка, его предназначение, даты внесения изменений в государственный реестр.

Порой даже этого достаточно для того, чтобы понять, стоит заключать сделку или придется искать другой, надежный объект.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами о том, как пользоваться кадастровой картой.