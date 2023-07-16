Какие есть виды металлоизделий?

Появление новых комбинаций композитов не может отобрать у металла звание главного конструктивного материала. Сегодня именно из металла изготавливается большая часть инфраструктурных решений, направленных на защиту/эксплуатацию в аварийных/агрессивных условиях. Типичными примерами таких металлоизделий выступают: противопожарные двери, противопожарные люки, электрощиты, шкафы для зарядки аккумуляторных батарей и т.д.

Упомянутые металлоизделия требуют технологичных подходов к производству. А именно – развитой материально-производственной базы, проверенных проектных решений. В противном случае сохранение эксплуатационных характеристик в долгосрочной перспективе не гарантированно.

Противопожарные изделия: двери и люки

Предназначением противопожарных дверей является сдерживание распространение огня, а также продуктов горения при пожаре. Подобные изделия устанавливаются в проёмы противопожарных преград, скрывающихся под внутренней обшивкой объектов недвижимости.

Существует три типа противопожарных дверей, каждый тип соответствует определённому пределу огнестойкости:

EI-60;

EI-30;

EI-15.

Цифра в обозначении указывает на время, в течение которого дверь способна сдерживать прямое воздействие огня. Например, дверь с классом огнестойкости EI-30 способна сдерживать пожар не более получаса.

Противопожарные люки во многом повторяют конструктив противопожарных дверей. Установка люков актуальна в небольшие проёмы.

Герметичность люков обеспечивается двойным контуром уплотнения (как на дверце, так и на коробке). В соответствии с требованиями СНиП, противопожарные люки напольного и потолочного монтажа должны дополняться доводчиком и лестницей.

Электрощиты и шкафы для зарядки АКБ

Без электрощитов прокладка проводки в объектах недвижимости становится невозможной. Существует широкий ассортимент этих изделий: главные и вводные распредщиты, этажные щиты, щиты освещения и т.д.

Зарядка одно аккумулятора не вызывает серьёзных рисков. Между тем, одновременная зарядка нескольких АКБ приводит к выделению в окружающее пространство большого количества водорода. Чем дольше идёт процесс зарядки и чем больше число заряжаемых АКБ, тем выше вероятность взрыва.

Специализированный шкаф для зарядки АКБ имеет не только полки для размещения батарей, но и систему вытяжной вентиляции.

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В видео будут перечислены технические особенности противопожарных дверей: