Одним из атрибутов свадебного торжества является шикарный и огромный торт. Сладкое изделие является символом благополучия и счастья новоиспеченной семьи.
В основном, такие десерты делают под заказ профессиональные кондитеры. Подробнее ознакомиться с их предложениями и ассортиментом поможет сайт http://joy-tortik.com.ua/svadebnye-torty.html.
Классический торт
Обладая хорошими познаниями в кулинарном искусстве, а именно в кондитерской сфере, приготовлением свадебного торта можно заняться самостоятельно.
Для начала нужно подготовить необходимые ингредиенты:
- 500 г муки;
- 800 г сахара;
- 600 г масла (сливочного);
- 500 г молотого миндаля.
Также в основу торта обязательно входят яйца. Для классического рецепта понадобится 18 штук, что позволит добиться нужной консистенции теста.
В основе свадебного торта также присутствуют сливки, и лучше всего взять 30 % продукт. Для приготовления понадобится ½ столовой ложки.
В создании классического свадебного торта используются листы желатина. Для приготовления понадобится примерно 10 штук, не меньше.
Что же касается использования фруктов, то классический рецепт предусматривает добавление цитрусовых — свежих лимонов. Для торта нужно подготовить 4 штуки.
После покупки всех ингредиентов, можно приступать к приготовлению коржей. Для этого нужно взять объемные глубокие формы, отличающиеся между собой диаметром.
Для взбивания компонентов понадобятся миски. Лучше всего брать глубокие емкости, которые позволяют использовать в приготовлении миксер.
В первую миску нужно влить 12 желтков, 500 грамм сливочного масла и одну цедру лимона. В полученный состав добавляют молотый мускатный орех, после чего все тщательно месят.
Во вторую миску нужно добавить белки и соль. Ингредиенты нужно перемешать с помощью миксера, чтобы получилась пена, и затем всыпать муку.
После этого две массы необходимо объединить в одну и вымесить. Полученное тесто затем помещают в формы. Наполненные емкости ставят в духовку на 40 минут до полной готовности.
Приготовление крема
Изготовление крема состоит из следующих этапов:
- масло нужно растопить на водяной бане;
- взбить 6 желтков с соком лимона (4 шт.) и добавить в сливочную основу;
- поставить все ингредиенты на водяную баню, всыпав сахар.
Во время приготовления желтки не должны сворачиваться. После полного растворения сахара, в основу нужно добавить растопленный желатин.