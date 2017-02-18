Как приготовить свадебный торт

Одним из атрибутов свадебного торжества является шикарный и огромный торт. Сладкое изделие является символом благополучия и счастья новоиспеченной семьи.

В основном, такие десерты делают под заказ профессиональные кондитеры. Подробнее ознакомиться с их предложениями и ассортиментом поможет сайт http://joy-tortik.com.ua/svadebnye-torty.html.

Классический торт

Обладая хорошими познаниями в кулинарном искусстве, а именно в кондитерской сфере, приготовлением свадебного торта можно заняться самостоятельно.

Для начала нужно подготовить необходимые ингредиенты:

500 г муки;

800 г сахара;

600 г масла (сливочного);

500 г молотого миндаля.

Также в основу торта обязательно входят яйца. Для классического рецепта понадобится 18 штук, что позволит добиться нужной консистенции теста.

В основе свадебного торта также присутствуют сливки, и лучше всего взять 30 % продукт. Для приготовления понадобится ½ столовой ложки.

В создании классического свадебного торта используются листы желатина. Для приготовления понадобится примерно 10 штук, не меньше.

Что же касается использования фруктов, то классический рецепт предусматривает добавление цитрусовых — свежих лимонов. Для торта нужно подготовить 4 штуки.

После покупки всех ингредиентов, можно приступать к приготовлению коржей. Для этого нужно взять объемные глубокие формы, отличающиеся между собой диаметром.

Для взбивания компонентов понадобятся миски. Лучше всего брать глубокие емкости, которые позволяют использовать в приготовлении миксер.

В первую миску нужно влить 12 желтков, 500 грамм сливочного масла и одну цедру лимона. В полученный состав добавляют молотый мускатный орех, после чего все тщательно месят.

Во вторую миску нужно добавить белки и соль. Ингредиенты нужно перемешать с помощью миксера, чтобы получилась пена, и затем всыпать муку.

После этого две массы необходимо объединить в одну и вымесить. Полученное тесто затем помещают в формы. Наполненные емкости ставят в духовку на 40 минут до полной готовности.

Приготовление крема

Изготовление крема состоит из следующих этапов:

масло нужно растопить на водяной бане;

взбить 6 желтков с соком лимона (4 шт.) и добавить в сливочную основу;

поставить все ингредиенты на водяную баню, всыпав сахар.

Во время приготовления желтки не должны сворачиваться. После полного растворения сахара, в основу нужно добавить растопленный желатин.