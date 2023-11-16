Как использовать баллы на Алиэкспресс

Одна из самых известных торговых площадок в интернете – алиэкспресс предлагает своим клиентам участие в выгодной бонусной программе.

Накопленными баллами можно оплачивать приобретенные товары. Что такое баллы на алиэкспресс, как их потратить рассказано в данной статье.

Более подробную информацию про баллы Алиэкспресс можно узнать на сайте https://alisale.by/bally-aliekspress/.

Что такое баллы на aliexpress

Программа лояльности предлагает своим покупателям выгодные условия.

С каждой покупки на счёт возвращается до 5% от стоимости покупок в виде балов. В последующем их можно использовать в качестве скидки при приобретении других товаров.

Соотношение баллов к рублям осуществляется по следующему принципу: 1 руб. равен 1 баллу.

При покупке пользователь может произвести оплату нового товара баллами не более 50% стоимости.

Уровень в программе лояльности определяет размер скидки для покупателя.

Чем он выше, тем больше клиент может получить выгоды от покупки:

Размер кэшбэка может быть в пределах от 1 до 5%. Более высокий процент доступен для постоянных клиентов с более высоким уровнем в программе лояльности.

Оплата баллами может быть произведена не более 50% от стоимости приобретаемой продукции. Сервис позволяет оплатить до половины стоимости покупок!

При необходимости, покупатель может списать накопленные баллы. Процесс необходимо осуществить непосредственно перед оформлением заказа. Нужно поставить отметку о желании произвести списание.

Накапливать и использовать баллы одновременно согласно условиям программы не допускается.

Следует отметить, что производить оплату доставки баллами нельзя.

Также важно помнить, что баллы имеют определенный срок действия. На алиэкспресс они сгорают по истечении 1 года. Однако сервис уведомляет своих клиентов о приближающимся времени, чтобы клиенты смогли потратить накопленное.

Узнать свой уровень в программе и количество баллов можно в личном кабинете алиэкспресс. Информация отображается сразу под профилем.

Как получать кэшбэк в баллах

На сайте присутствуют товары помеченные специальным знаком.

Для получения кэшбэка необходимо выбирать именно эту продукцию. Баллы зачисляться насчёт сразу же после подтверждения получения заказа.

Это можно сделать непосредственно с компьютера или мобильном приложении и оплачен в рублёвой валюте.

Если заказ был по каким то причинам отменён, пользователь имеет возможность вернуть свои баллы обратно.

Согласно правилам, система обязана зачислить их обратно на счёт заказчика в течение суток.