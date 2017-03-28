Как установить PrestaShop на хостинг

От правильного выбора хостинга для своего интернет-магазина, напрямую зависит его эффективность. Для большинства, исходя из финансовой стороны, самым выгодным вариантом может показаться бесплатный хостинг, однако – это ошибка.
Он сгодится лишь для тестирования сайта, но не для дальнейшей его работы, ввиду слабой пропускной способности, малого объема хранилища и нестабильной производительности.
Если магазин активно развивается, а количество посетителей постоянно растет, то и загружать его необходимо на более качественный хостинг, нежели бесплатный.
Существует несколько вариантов:
- Обычный платный хостинг . Этот вариант подойдет для магазинов любого размера, в том числе и построенных на CMS Prestashop.
- VDS или VPS идеально подойдет для магазинов среднего размера. Главным преимуществом является отдельный виртуальный сервер, используемый только вашим магазином. Этот вид хостинга обойдется дороже, однако будет более эффективным в плане производительности, чем первый вариант.
- Выделенный сервер. Этот вариант будет самым производительным и надежным, но и самым дорогим. Применяется он чаще для магазинов, где количество посетителей доходит до десятков тысяч в день. Однако такие магазины редко строятся на Prestashop.
Исходя из вышеуказанной информации, оптимальным вариантом для магазина под управлением Prestashop будет VPS/VDS сервер.
Для того, чтобы установить PrestaShop на хостинг https://s-host.com.ua, мы скачали архив с файлами на официальном сайте движка.
После этого можно переходить непосредственно в панель управления хост-аккаунтом (мы будем использовать инструменты, представленные в cPanel).
Первое, что нужно сделать — загрузить архив на хостинг. Это можно сделать двумя способами: через диспетчер файлов (панель управления хостингом) или через любой FTP-клиент.
Определитесь со способом подключения к каталогу сайта и перейдите в него. Загрузите архив в папку веб-портала, а затем извлеките файлы.
Второй шаг — создание базы данных:
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откройте страницу Базы данных/"Базы данных MySQL" в панели управления хостингом;
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создайте базу и пользователя;
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добавьте пользователя в БД:
Обязательно выделите нового пользователя всеми правами на странице “Управление правами пользователя”.
На этом загрузка файлов на хостинг завершена. Далее нужно сделать следующее:
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перейти на свой сайт;
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выбрать язык установки:
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отметить галочкой пункт “Я принимаю правила и условия”
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добавить информацию о магазине (название, основная деятельность, страна, часовой пояс, имя, фамилия, e-mail, пароль):
- вписать название базы данных. логин базы данных и пароль, а затем нажать на кнопку “Проверить соединения с базой данных”:
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На финальном этапе вернитесь в папку сайта и удалите директорию install на хостинге:
После этого нажмите на кнопку “Управление вашим магазином”, чтобы попасть в админку веб-портала:
Далее на видео смотрите полезную информацию про то, как установить Prestashop на хостинг.