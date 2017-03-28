Как установить PrestaShop на хостинг

От правильного выбора хостинга для своего интернет-магазина, напрямую зависит его эффективность. Для большинства, исходя из финансовой стороны, самым выгодным вариантом может показаться бесплатный хостинг, однако – это ошибка.

Он сгодится лишь для тестирования сайта, но не для дальнейшей его работы, ввиду слабой пропускной способности, малого объема хранилища и нестабильной производительности.

Если магазин активно развивается, а количество посетителей постоянно растет, то и загружать его необходимо на более качественный хостинг, нежели бесплатный.

Существует несколько вариантов:

Обычный платный хостинг . Этот вариант подойдет для магазинов любого размера, в том числе и построенных на CMS Prestashop. VDS или VPS идеально подойдет для магазинов среднего размера. Главным преимуществом является отдельный виртуальный сервер, используемый только вашим магазином. Этот вид хостинга обойдется дороже, однако будет более эффективным в плане производительности, чем первый вариант. Выделенный сервер. Этот вариант будет самым производительным и надежным, но и самым дорогим. Применяется он чаще для магазинов, где количество посетителей доходит до десятков тысяч в день. Однако такие магазины редко строятся на Prestashop.

Исходя из вышеуказанной информации, оптимальным вариантом для магазина под управлением Prestashop будет VPS/VDS сервер.

Для того, чтобы установить PrestaShop на хостинг https://s-host.com.ua, мы скачали архив с файлами на официальном сайте движка.

После этого можно переходить непосредственно в панель управления хост-аккаунтом (мы будем использовать инструменты, представленные в cPanel).

Первое, что нужно сделать — загрузить архив на хостинг. Это можно сделать двумя способами: через диспетчер файлов (панель управления хостингом) или через любой FTP-клиент.

Определитесь со способом подключения к каталогу сайта и перейдите в него. Загрузите архив в папку веб-портала, а затем извлеките файлы.

Второй шаг — создание базы данных:

откройте страницу Базы данных/"Базы данных MySQL" в панели управления хостингом;

создайте базу и пользователя;

добавьте пользователя в БД:

Обязательно выделите нового пользователя всеми правами на странице “Управление правами пользователя”.

На этом загрузка файлов на хостинг завершена. Далее нужно сделать следующее:

перейти на свой сайт;

выбрать язык установки:



отметить галочкой пункт “Я принимаю правила и условия”



добавить информацию о магазине (название, основная деятельность, страна, часовой пояс, имя, фамилия, e-mail, пароль):

вписать название базы данных. логин базы данных и пароль, а затем нажать на кнопку “Проверить соединения с базой данных”:

На финальном этапе вернитесь в папку сайта и удалите директорию install на хостинге:

После этого нажмите на кнопку “Управление вашим магазином”, чтобы попасть в админку веб-портала:

Далее на видео смотрите полезную информацию про то, как установить Prestashop на хостинг.