Как и на какой бумаге печатать листовки

Разновидности печатной бумаги для создания листовок классифицируют по использованию и по главным параметрам. Основными показателями в процессе выбора материала для создания флаеров являются:

Белизна. Она представлена возможностью материала отражать световой поток. Коэффициент отражения является численным выражением белизны. Параметр может варьироваться в пределах 60 – 98%. Этот параметр довольно важный, так как глаз человека контрастное изображение воспринимает довольно лучше, нежели слабые элементы.

Плотность является параметром, который определяется массой листа. Значение может быть самым разнообразным: от 45 до 300 граммов на метр в квадрате.

Фактура также является различной: с ровной, с шероховатой или же с тиснёной поверхностью.

Прозрачность является тем показателем, которое бумага может через себя пропускать без рассеивания. С изнаночной стороны прозрачной бумаги печатать изображения нельзя.

Глянцевость и матовость. Печатная бумага способна падающие лучи света отражать диффузным либо же зеркальным образом. Зеркальное отражение лучше у лощёной поверхности. А вот диффузно лучше отражает матовое покрытие.

Также присутствуют технические критерии, которые влияют на оценку материала: усадка в период высыхания, растяжение и коробление, а также статическое электричество и механический тип прочности.

Разновидности и особенности бумаги

В полиграфии, как правило, применяются такие разновидности материалов:

Самоклеящаяся. Она имеет специально предназначенное адгезионное клеевое покрытие, которое прикрыто защитной плёнкой небольшой толщины. Прикреплять материал можно на любую поверхность, сняв этот защитный слой. Цветовая гамма материала может быть разнообразной. Бумага может иметь прозрачную или же металлизированную, мелованную, а также матовую или же глянцевую поверхность.

Мелованная бумага является наиболее популярной разновидностью. Её главными критериями являются ровная поверхность, а также белизна и гладкость.

Бумага дизайнерская имеет в составе необычные специальные компоненты.

Картон может характеризоваться большой массой, высоким показателем плотности и значительной толщиной. В ней может присутствовать несколько слоёв.

Самокопирующаяся имеет свойство печатать изображения без использования бумаги-копирки. Как правило, применяется для создания документов.

Также может быть использована бумага с покрытием и с тиснением.