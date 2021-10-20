Как и где познакомиться с мужчиной для создания семьи?

Свободные от отношений женщины в РФ часто пренебрегают возможностью знакомства в Интернете, так как заведомо считают такие знакомства несерьёзными. Никто не говорит о том, что в случае поиска партнёра для серьёзных отношений следует знакомиться на Tinder или Badu. Существуют специализированные сайты знакомств, которые заточены исключительно на людей, заинтересованных в браке, создании полноценной семьи. Минусом таких сайтов является необходимость в оплате (доступ к базе данных). Кроме того, придётся потратить много времени на формирование собственной анкеты (более 100 вопросов).

При этом никакой гарантии успеха (то, что пользователь сайта знакомств создаст отношения) нет! Существует более эффективный способ поиска партнёра — svahamsk.ru. Профессиональная сваха готова взять на себя поиск партнёра по заданным клиенткой критериям.

Особенности, от которых не отступает профессиональная сваха

Специалист в области поиска партнёра для отношений работает следующим образом:

поиск потенциального партнёра ведётся не только в РФ, но и в Европе, США;

в поиске принимают участия только те люди, которые свободны в данный момент от отношений (холостяки);

серьёзность намерений – главный аспект поиска.

Профессиональные агентства поиска партнёра давно получили распространение на Западе. Весьма напряжённый образ жизни в мегаполисе не даёт возможности уделять достаточное количество времени на самостоятельный поиск.

Сваха отберёт кандидатов по желаемым характеристикам и клиентка в последующем уже самостоятельно решает, кто ей больше подходит. При этом поиск кандидатов осуществляется в течение 48 часов. Спустя 2-ое суток после заявки уже можно идти на первое свидание с заинтересовавшим потенциальным партнёром.

Личные знакомства в РФ не работают

Существует ошибочный стереотип – если женщина хочет семейного счастья, она должна проявлять инициативу сама. Возможно, такой подход возымеет положительный результат на Западе.

В России, если к мужчине женщина подходит знакомиться первой, она зачастую провоцирует лишь негатив в свою сторону. У мужчины возникает подозрение о том, что его хотят использовать.

Можно до конца жизни посещать картинные галереи, бизнес-завтраки, бизнес-форумы, тематические мероприятия в надежде, что свободный мужчина подойдёт и сам познакомится.

Но даже в этом случае у женщины не будет никаких гарантий. Вполне может оказаться, что мужчина уже женат или разведён и имеет несколько детей на обеспечении (естественно, умалчивая об этом).

В видео перечисляется 5 наиболее подходящих мест для знакомства с успешными мужчинами: