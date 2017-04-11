да придет идея думающему

Заказ СЕО продвижения сайтов

11 апреля 2017

Если у вас свой собственный интернет-магазин, продающий какие-либо товары, то вы сами отлично понимаете, что его продвижение в рейтинге просто необходимо.

Заказ СЕО продвижения сайтов

Но часто стоимость продвижения сайта заставляет задуматься о том, действительно ли это так нужно. Многие считают, что таким можно заняться и самому, нет необходимости обращаться к специалистам.

Как определить стоимость готового сайта, являющегося лидером в своей отрасли?

На самом деле стоимость продвижения любого сайта исчисляется по следующим критерия:

  • Стоимость создания самого сайта, с учетом предоставления клиентом всей необходимой информации, в том числе о деятельности компании, принципах сотрудничества с другими организациями.
  • Стоимость размещения готового макета сайта на конкретной платформе, узнаваемой потребителем, удобной для заказчика.
  • Создание некой клиентской базы, вхожей на этот ресурс, обеспечивающей постоянный приток клиентов.
  • Продвижение (популяризация) сайта по критериям самых известных поисковиков, как Яндекс и Гугл.
  • Создание собственной базы клиентов, которая могла бы в дальнейшем приводить новых и новых потребителей, покупающих товары с вашего сайта.

Вообще, хорошие специалисты по сео-оптимизации сразу оговаривают, какая сумма денег и на что конкретно потратится. Все нюансы прописываются в техническом задании.

Подробное техническое задание в будущем поможет избежать недопонимание сторон. После оформления задания можно без лишних хлопот, забот и затрат следить за тем как ваш сайт растет в поисковом рейтинге.

СЕО продвижение сайтов

Как заказать создание и раскрутку сайта

У нас вы можете заказать seo продвижение сайта, а также разработку сайта. Для этого необходимо войти на наш сайт в интернете artsite-studio.ru, заполнить специальную фору и консультант сразу же вам ответит на все актуальные вопросы.

Также вы можете сразу обговорить все детали и оплатить полностью/частично стоимость разработки сайта, оптимизации, привлечения новых, уникальных клиентов.

Наша команда уже несколько лет занимается продвижением сайтов, интернет-магазинов. Поэтому алгоритм работы в таких случаях очень четко налажен, не требует дополнительного вмешательства от клиента.

От вас потребуется только предоставление актуальной информации о сфере вашей деятельности и оплата всех сопровождающих услуг, далее – уже наша работа.

Заказать сео оптимизацию сайта – значит сделать огромный вклад в будущее развитие собственного бизнеса. Ведь именно благодаря популярности сайта по рейтингам поисковиков количество клиентов возрастает в разы.

Далее на видео вы можете ознакомиться с золотыми правилами SEO- оптимизации.



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