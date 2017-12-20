Как готовят тесто для пиццы

Пицца — один из самых распространенных продуктов в мире. Такую популярность она приобрела через свою простоту и оригинальность вкусов.

Сегодня существует множество рецептов и способов приготовления пиццы. Но ее вкусовые характеристики во многом зависят и от теста. Ознакомиться с уникальными рецептами приготовления этого блюда можно на сайте https://yomilano.ru/, где вы сможете выбрать себе еду по вкусу.

Готовим тонкое тесто

Этот элемент пиццы также готовится с использованием различных продуктов и технологий. Получить тонкое тесто можно используя такой простой рецепт:

Для приготовления вам понадобится 175 г пшеничной муки, 1 ст. л оливкового масла, 1 ч.л сухих дрожжей, 125 мл воды и соль по вкусу. Изначально нужно тщательно смешать муку, соль и дрожжи. Оптимальным вариантом будет использование кухонного комбайна, где можно получить равномерную смесь. Полученное тесто кладут в любую емкость (миска, кастрюля и т.д.) и сверху смазывают оливковым маслом. После этого все это закрывают пищевой пленкой и ставят в тепло примерно на 40 минут. За это время тесто должно увеличить свой объем примерно в два раза. Когда смесь подошла, ее достают из миски и тщательно месят несколько минут. После этого можно приступать к формированию коржа и приготовлению пиццы.

Тесто с травами

Универсальность пиццы в том, что при ее готовке можно использовать самые разные продукты. Оригинальным вкусом будет отличаться тесто с добавлением прованских трав. Для получения этого компонента вам понадобится 2 ст. пшеничной муки, 0.5 стакана молока, 3 ч.л. сухих дрожжей, 0.25 ч.л. соли и 0.5 ч.л сахара. Прованские травы в тесто добавляются по вкусу.

Приготовление теста состоит из таких операций:

В первую очередь нужно немного подогреть молоко. После этого в него добавляем дрожжи, сахар и соль. Важно тщательно размешать все компоненты, чтобы получить равномерную смесь. После это в жидкость небольшими порциями добавляется мука и травы. Всю смесь нужно тщательно вымесить, чтобы получить однородную консистенцию. Когда тесто готово, его ставят в теплое место примерно на полчаса. За это время можно подготовить все компоненты для начинки.

Существует множество других рецептов приготовления теста для пиццы. Одни из них позволяют получить тонкий и сухой корж, тогда как другие образуют мягкую структуру. Подбирать тесто нужно только под личные вкусовые предпочтения.