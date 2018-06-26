Как раскрутить молодой сайт

Сегодня в сети новые сайты появляются каждый час. Без них мы бы имели другое представление о Интернете в целом.



Не удивительно, если вы тоже желаете создать собственный сайт. Естественно, что после создания интернет-ресурса вы захотите обрести приличный трафик и максимально монетизировать его, но для достижения этой цели надо потратить вагоны времени на тщательную работу.

Поисковая раскрутка сайта, повышение его оптимизации и работа с контентом – вот о чем говорится в этой статье.

Важные моменты при содержании

Перед тем, как создать собственный сайт, вам стоит быть готовым к очень большому количеству трудностей и преград. Если вы думаете создать сайт и не париться о нем в надежде, что он и без контроля может стать востребованным, то вам надо поменять свое мнение и дочитать статью до конца.

Было бы прекрасно, если бы вы до начала создания вашего портала создали план, по которому работали. Вот, что необходимо, чтобы содержать сайт:

контролировать и следить за релевантностью;

обеспечить верную структуру сайта;

поддерживать благосостояние сайта в техническом плане.

Что надо для продвижения сайта

Первое, и очень весомое, что необходимо, чтобы ваш сайт был востребован, это его контент. Несомненно, что он должен быть качественным. Вы должны сделать так, чтобы пользователь после того, как прочитал половину статьи, например, не устал от скучного текста и не покинул сайт.

Считается, что две-три публикации в неделю – это оптимальный вариант, касающийся контента. Представьте только, сколько статей будет на вашем сайте после трех месяцев его деятельности.

Если каждая статья будет интересной и привлекать по пять пользователей в месяц, то в сумме выйдет неплохой трафик.

Второе, что стоит упомянуть в этой статье, это техническое содержание сайта. В первую очередь это касается правильно написанного кода. Если он неверно написан, то поисковый робот отдаст предпочтение другому сайту, может даже нескольким сайтам, код которых написан правильно – а ведь это такая мелочь.

Кроме правильно написанного кода страницы, владелец сайта и его команда должны следить за рядом пунктов:

быстрая загрузка страницы;

кол-во внутренних и внешних исходящих ссылок;

отсутствие дублей страниц, циклических ссылок, битых ссылок;

отсутствие вирусов.

Третье, вы должны обеспечить «коммерческую привлекательность» сайта. Вот, что можно сделать, чтобы в этом вопросе у вас не возникало трудностей.

Допустим, что на всем рынке наблюдается цена от такой до такой суммы. На своем портале укажите еще меньше – это понравится как пользователям, так и роботам.

Создадите большую лестницу разнообразия: дайте пользователю использовать все возможные способы оплаты.

Всегда старайтесь создавать акции, включайте партнерские программы, совершайте тому подобные манипуляции. Для этого можно создать специальный раздел.

Будьте на связи. Как и со способом оплаты, оставьте как можно больше контактных данных.

Это еще не все советы по поводу того, как продвинуть сайт, но даже если придерживаться только их, вы, так или иначе, почувствуете результат через некоторое время.