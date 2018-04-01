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Как делают световые короба

1 апреля 2018

Вывески и световые короба представляют собой разновидность рекламы. Поэтому так важно использовать оригинальную и качественную продукцию такого типа. Как делают световые короба

Сегодня существует множество организаций, которые занимаются разработкой дизайнов таких рекламных элементов. Ознакомиться с технологией их изготовления и проектирования можно на сайте www.nikomreklama.ru.

Подготовительные работы

Световой короб представляет собой небольшой каркас, внутри которого располагается подсветка и буквы, определяющие название компании или продукта. Изготовление такого изделия начинается с таких подготовительных операций:

  • изготовление букв. Их желательно вырезать из специальной самоклеющейся бумаги. Если вы хотите получить уникальный дизайн, тогда можно предварительно подобрать шрифт на компьютере, а затем его уже распечатать. Здесь также важно определиться с размером букв, которые вы хотите использовать;
  • приобретение материалов. Для изготовления светового короба вам понадобится алюминиевый профиль, белые ПВХ листы, металлические уголки, саморезы, оргстекло и т.д.

Как делают световые короба

Приступаем к монтажу

Производство светового короба состоит из таких последовательных действий:

  1. В первую очередь нужно изготовить каркас. Для этого из алюминиевого профиля вырезают куски, которые будут соответствовать сторонам будущего короба. Затем они соединяются в прямоугольник с помощью металлических уголков и специальных крепежей.
  2. На данном этапе к низу каркаса прикручивают основание. Здесь используют белый ПВХ лист, но можно и другие подобные материалы. Важно вырезать подложку точного размера и формы.
  3. Установка подсветки. Изготовить ее легко из светодиодной ленты. Она оснащена самоклеящейся подложкой, что позволяет упростить монтаж. Располагать ленту можно, как вдоль контуров каждой буквы, так и просто параллельно длине короба. Обратите внимание, что для ее подключения нужно будет использовать понижающий трансформатор.
  4. Крепление верхнего стекла и букв. Вырезанные бумажные элементы клеят изначально на оргстекло с внутренней стороны. После этого лист крепится к металлическому каркасу. Когда все готово, проверяется работоспособность светового короба.

Технология изготовления световой рекламы не отличается сложностью и требует только желания и использование правильных материалов. Если же вам нужны оригинальные изделия, тогда их можно заказать у специализированных компаний.



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