Обзор ассортимента баннерной ткани от компании Автопак

Современный мир без рекламы представить сложно. Она окружает человека везде и уже стала весомой сферой жизни общества. Реклама служит посредником между производителем и покупателем — консультирует человека по поводу новинок, продвигает товар, предлагает лучшие способы и возможности.

Создает имидж фирмы, бренда, компании. Индустрия рекламы постоянно растет и расширяется.

Баннеры — не новое в мире рекламы. Впервые они появились еще в первой четверти двадцатого века и с тех пор прочно вошли во вселенную по имени Реклама. Баннеры играют одну из важнейших ролей в привлечении клиентов и покупателей. Почти сто лет города мира украшают рекламные баннеры и этот вид рекламы продолжает развиваться. Большой ассортимент баннерных тканей предлагает компания Автопак.

Баннерная ткань

Создание баннера начинается с выбора баннерной ткани.

Это особая ткань. Основой для ее производства является винил и полипропилен, обязательно не прозрачный. Принцип: армируется винил и сетки полиэфирные, полиэстеровые. Плюс различные наполнители для придания ткани эластичности.

Баннерная ткань считается отличного качества, если она эластичная, крепкая и не рвется, не деформируется и, в принципе, устойчивая к искажению, выдерживает температуры.

Компания Автопак

Предлагает материалы для печати, а именно, баннерную ткань от лучших производителей.

В магазине вы можете выбрать, оформить заказ и купить ткань самых разнообразных видов. Опытный менеджер даст консультацию по поводу всех характеристик, выслушает ваши требования и пожелания и предложит вид баннерной ткани, которая наиболее вам подходит.

Виды баннерной ткани в Автопак

Frontlit — ткань выпускается в белом цвете. Хорошо пропускает свет. Используется для печати рекламы — баннеров, на щитах, настенной. Изготовлена по всем требованиям тех, кто занимается производством рекламы. Эту ткань предлагают для тех покупателей, кто при реализации рекламы на баннере использует внешнюю подсветку. Подходит для любого вида печати.

Blackout. Блокирует, рассеивает свет. Это происходит потому, что в ткань вплетены черные нити. Изображение на ткани не просвечивается, что позволяет печатать рекламу с обеих сторон ткани. Рекомендуется для производителей рекламы, создающих двухсторонний баннер.

Backlit. Для производства рекламы с подсветкой изнутри. Подсветка распределяется ровно по всей территории баннера. Материал хорошо пропускает свет. Печатать можно только на одной стороне.

Removable. Хорошая прочная ткань. Основа — клей. Особенности — быстрый и легкий демонтаж.

Mesh — Net. Изумительное качество крепкой полупрозрачной ткани. Хорошо пропускает свет. Структура — ячейки. Рекомендована для печати очень больших площадей.