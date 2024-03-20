Как делают объемные буквы для наружной рекламы

Наружная реклама пользуется большим спросом, потому что ее эффективность остается актуальной. Особой привлекательностью обладают объемные буквы. Рассмотрим их особенности, разновидности и технологию изготовления. Производством наружной рекламы занимается компания vid-group.ru.

Особенности и виды объемных букв

Буквы для наружной рекламы изготавливаются с целью информирования клиентов и привлечения внимания потенциальных потребителей услуг или товаров.

Буквы бывают с подсветкой и без подсветки. Их изготавливают из следующих материалов:

Металл.

Пластик.

Композит.

Полистерол.

Оргстекло.

Выбранный материал будет зависеть от использования подсветки в буквах.

Если она планируется, тогда буквы выполняется из материалов, которые будут просвечивать, например оргстекло или пластик. При этом полноцветная печать может быть как на самом материале, так и на специализированной прозрачной пленке. В зависимости от того, где и как будет располагаться подсветка будет зависеть какая часть букв будет изготавливаться из прозрачных материалов.

Если буквы используются в помещении или как декор, подсветку обычно не используют.

Технология изготовления объемных букв

Принцип создания букв будет иметь схожие с другими видами наружной рекламы этапами:

Разработка концепции и дизайна. На этом этапе необходимо понимать что нужно изготовить, в каком формате. Обязательно нужно учесть документальные нюансы по региону. Если это вывеска — необходимо отталкиваться от требований администрации к оформлению фасадных частей. На этом же этапе определяются размеры, исходя из места монтажа.

Далее совместно с технологами происходит выбор материалов из которого будут изготавливаться буквы. Это важно, потому что от грамотности специалистов будет зависеть насколько качественно получится изделие.

На втором этапе происходит создание макета и визуализации. По снятым размерам дизайнер готовит файл, который отправляется далее в производство. А также картинку, как в реальном режиме будут выглядеть буквы.

После того, как понятно из какого материала будут изготовлены буквы, готовый макет отправляется на производство. Обычно это специальный профессиональный станок, на котором производится резка.

На финальном этапе производится сборка изделия. Буквы собираются из частей — лицевых, боковых и задних стенок. В случае, если буквы имеют подсветку — крепятся световые элементы. Если буквы должны иметь определенный цвет — сверху наклеивается специальная светопроницаемая пленка.

Процесс изготовления достаточно прост, но только в том случае, когда над ним трудится команда профессионалов.

Потому что каждый этап влияет на ход событий и качество готового изделия.