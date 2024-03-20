Как делают объемные буквы для наружной рекламы

Наружная реклама пользуется большим спросом, потому что ее эффективность остается актуальной. Особой привлекательностью обладают объемные буквы. Рассмотрим их особенности, разновидности и технологию изготовления. Производством наружной рекламы занимается компания vid-group.ru.
Особенности и виды объемных букв
Буквы для наружной рекламы изготавливаются с целью информирования клиентов и привлечения внимания потенциальных потребителей услуг или товаров.
Буквы бывают с подсветкой и без подсветки. Их изготавливают из следующих материалов:
- Металл.
- Пластик.
- Композит.
- Полистерол.
- Оргстекло.
Выбранный материал будет зависеть от использования подсветки в буквах.
Если она планируется, тогда буквы выполняется из материалов, которые будут просвечивать, например оргстекло или пластик. При этом полноцветная печать может быть как на самом материале, так и на специализированной прозрачной пленке. В зависимости от того, где и как будет располагаться подсветка будет зависеть какая часть букв будет изготавливаться из прозрачных материалов.
Если буквы используются в помещении или как декор, подсветку обычно не используют.
Технология изготовления объемных букв
Принцип создания букв будет иметь схожие с другими видами наружной рекламы этапами:
- Разработка концепции и дизайна. На этом этапе необходимо понимать что нужно изготовить, в каком формате. Обязательно нужно учесть документальные нюансы по региону. Если это вывеска — необходимо отталкиваться от требований администрации к оформлению фасадных частей. На этом же этапе определяются размеры, исходя из места монтажа.
- Далее совместно с технологами происходит выбор материалов из которого будут изготавливаться буквы. Это важно, потому что от грамотности специалистов будет зависеть насколько качественно получится изделие.
- На втором этапе происходит создание макета и визуализации. По снятым размерам дизайнер готовит файл, который отправляется далее в производство. А также картинку, как в реальном режиме будут выглядеть буквы.
- После того, как понятно из какого материала будут изготовлены буквы, готовый макет отправляется на производство. Обычно это специальный профессиональный станок, на котором производится резка.
- На финальном этапе производится сборка изделия. Буквы собираются из частей — лицевых, боковых и задних стенок. В случае, если буквы имеют подсветку — крепятся световые элементы. Если буквы должны иметь определенный цвет — сверху наклеивается специальная светопроницаемая пленка.
Процесс изготовления достаточно прост, но только в том случае, когда над ним трудится команда профессионалов.
Потому что каждый этап влияет на ход событий и качество готового изделия.