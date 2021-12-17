Что проходят по литературному чтению в 3 классе

Чтение в третьих классах общеобразовательной школы закладывает основу текстового восприятия, описания образа, элементы построения речи.

Обучение направлено на сравнение учениками разных видов текстов, умение находить соответствия заголовков с содержанием, главной мыслью и темой изложения. Чтение в третьем классе обучает ученика владеть умением разделения текста на главную и вторичную часть, и выделять это в своем изложении. Найти готовые ответы на домашние задания из учебника по литературному чтению за 3 класс можно на сайте https://петрович-решает.рф/3-класс/учебник-по-литературному-чтению-3-клас.

Программа и пособия по чтению в 3 классе

В качестве базового учебника в третьем классе выбрано пособие Климановой, Горецкого и Головановой, издательства «Просвещение» в серии «Школа России». Учебник содержит готовые домашние задания по литературному чтению, и правильные ответы к ним.

Программа обучения разделена на большие четыре темы, каждая из которых содержит перечни пособий и литературы для обучения в классе и дополнительных чтений.

Кроме того, рекомендуются книги для чтения в летний период с целью подготовки и вхождения в тему.

Общий список художественной литературы, рекомендованной в третьем классе, содержит сказки, стихи и повести отечественных и мировых классиков.

Программа подготовки по литературному чтению также содержит перечень книг для внеклассного чтения по таким темам:

Тема «Сказочные друзья» включает в себя книги авторов с известными сказочными героями.

Тема «Животные и люди» содержит книги об отношении людей к животным, а также группы книг, в которых героями повествования выступают отдельные виды животных: Собаки. Кошки. Лошади. Поросята. Экзотические животные.

Тема «Наша семья» включает перечень книг с описанием отношения братьев и сестер в семье, их отношений с бабушками и дедушками.

Тема «Ко Дню Победы» содержит немного книг, но которые призваны воспитывать чувство любви учеников к великой Родине и уважения к достойным достижениям своих предков.

Задачи по литературному чтению в 3 классе

Программой обучения учеников третьего класса литературному чтению ставятся следующие задачи:

Владение выразительным осознанным чтением. Формирование кругозора. Выработка навыка самостоятельного прочтения.

Выработка способности изучать, эмоционального насыщения, художественного навыка, эстетических чувств, умению работать с текстом.

Воспитание нравственности, различий добрых и злых образов, уважения культур многих народов

Родины и других стран.

Целью обучения литературному чтению в третьем классе должно стать формирование в школьнике грамотного читателя, с навыками самообразования, знанием книг, умением самостоятельного их выбора, с духовной потребностью в книге и чтении.