Как делается уборка производственных площадей? Узнайте о преимуществах профессионального подхода к обеспечению чистоты.
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Как делается уборка производственных площадей?

14 марта 2023

Чистота в производственных помещениях является во многом залогом безопасности персонала. Речь идёт о прямых рисках здоровью, жизни. Ввиду этого к чистоте в промышленных зонах выдвигаются особые требования. Существуют утверждённый комплекс санитарно-гигиенических норм, а также эпидемиологические нормативы, отклонение от которых существенно повышает риски здоровью работников.

Уборка производственных площадей в подавляющем большинстве случаев отдаётся «на откуп» аутсорсу. Речь идёт о привлечённых специализированных компаниях со стороны, которые готовы обеспечить соблюдение всех актуальных норм чистоты по отношению к конкретной сфере промышленности.

Востребованность клининговых компаний

Востребованность клининговых компаний

В промышленных условиях для проведения уборочных мероприятий пылесоса и ведра с тряпкой недостаточно. Используется широкий спектр оборудования:

  • подметательные машины;
  • паровые очистители;
  • пескоструйные аппараты;
  • поломоечные машины и т.д.

Применение целого комплекса производительного оборудования позволяет увеличить скорость уборки не в ущерб её эффективности.

Сохранение чистоты во многом возможно благодаря использованию современных синтетических чистящих средств. Следует отметить исключительно безопасность препаратов для здоровья человека и экологии.

Мероприятия по уборке промышленного объекта

Мероприятия по уборке промышленного объекта

Профессионалы предлагают три подхода: разовая уборка, генеральная уборка, поддерживающий еженедельный клининг. В зависимости от выбранного заказчиком подхода и подбираются: оборудование, персонал, чистящие средства.

В норме каждый промышленный объект должен проходить через следующие уборочные мероприятия:

  • сухая и влажная уборка пола;
  • удаление пыли со всех поверхностей;
  • удаление пятен (масло, краска и другие технические жидкости);
  • очистка вентиляционных коммуникаций;
  • вывоз мелких промышленных отходов (стружка, пластиковое отходы и т.д.).

При составлении договора заказчик прописывает те зоны, где должна проводиться уборка. Это могут быть не только цеха и производственные площадки, но и склады хранения продукции, ангары, гаражи, санузлы и т.д.

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В видео показана уборка на пищевом производстве:



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