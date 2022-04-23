Аутсорсинг и аутстаффинг – два близких по смыслу, но все же не идентичных понятия из сферы кадрового делопроизводства. Во избежание путаницы необходимо разобраться со значением каждого из них. Качественные услуги аутсорсинга предлагает рекламное агентство ГРАДУС https://ragradus.ru/.

Что такое аутсорсинг

Само название "аутсорсинг" пришло из английского языка от слов "out" и "source".

В буквальном переводе это означает "источник извне". Фактически аутсорсинг – это ничто иное как привлечение внешних ресурсов для проведения определенных работ, то есть поручение выполнения некоторых второстепенных производственных задач сторонней организации.

Чаще всего на аутсорсинг передаются следующие процессы:

Ведение бухгалтерского учета;

Юридическое обслуживание;

Поддержка компьютерной сети;

Подбор персонала;

Маркетинг;

Транспортные услуги;

Обеспечение безопасности;

Уборка помещений.

На сегодняшний день более 50% компаний в стране пользуются аутсорсингом.

Что такое аутстаффинг

Понятие "аутстаффинг" также пришло к нам из английского языка.

В буквальном переводе оно означает "персонал извне". На практике аутстаффинг подразумевает предоставление персонала профильной организацией на определенное время.

Разница между понятиями

Получается, что оба понятия означают предоставление персонала на долгосрочной основе. И все же разница между ними весьма существенна.

Передавая процессы на аутсорсинг, компания ожидает получения конкретного результата. При этом не столь важно, как именно будет выполняться работа, главное для заказчика – получить ожидаемый результат. В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, когда с аутсорсером заключается договор на уборку офисных помещений. В этом случае имеет значение только чистота в офисе в начале каждого дня.

Решение о количестве клинеров, времени их прихода в офис, перечне выполняемых работ принимает только компания-аутсорсер. Главное, чтобы к началу рабочего дня все помещения были убраны.

Аутстаффинг означает предоставление персонала на оговоренное в договоре время.

И тогда организацией работ занимается непосредственно заказчик.

Например, согласно договору, каждый день в офис заказчика будут являться две уборщицы и находиться там строго определенное время.

Распределением задач, которые они должны выполнить в течение рабочего дня, будет заниматься сам заказчик.

Итак, получается, что компания-аутсорсер несет ответственность за результат работы и организует трудовой процесс.

При аутстаффинге имеет значение исключительно отработанное предоставленным персоналом время, за организацию работ и конечный результат отвечает сам заказчик.