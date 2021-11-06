Как убраться в доме без использования химических средств

Химические препараты, порошки и жидкие чистящие составы наносят вред организму человека. Моющие средства нередко портят одежду, предметы мебели, половое покрытие и др. Они могут вызвать аллергические реакции, кожную сыпь, кашель, провоцируют серьезные болезни.

Сегодня люди все чаще отказываются от химических средств в пользу экологически чистых продуктов или народных методов.

Особенно это касается уборки в детской комнате. Необходимые средства для наведения порядка в жилище можно приобрести в специализированных магазинах или приготовить самостоятельно, применяя подручные материалы.

Особенности уборки без химических составов

Самыми популярными средствами очистки дома являются уксус, сода и спирт.

Они хорошо справляются с загрязнениями разной степени, налетом и ржавчиной. Спирт и укус устраняют микробов и дезинфицируют поверхности.

Желтые пятна и налет можно ликвидировать с помощью лимонной кислоты или сока фрукта. Для стирки одежды из деликатных тканей используют мыльный раствор. Классический порошок для стирки хозяйки заменяют на более щадящие и безвредные составы, эко средства без фосфатов.

Убираем жилую комнату безопасно

Провести тщательную уборку в жилом помещении можно и без применения химических средств.

Для этого лучше воспользоваться следующими советами:

зеркала и стекла легко вымываются с помощью обычного сырого картофеля. Половинкой клубня смазывается поверхность окна и насухо вытирается бумажной салфеткой или куском газеты. Вместо картофеля можно использовать крахмал. Для блеска стекол применяют нашатырный спирт, разведенный в воде в соотношении 1:4;

загрязнения на мягкой мебели легко убираются мыльным раствором и влажной губкой. Жирные следы можно устранить пеной для бритья. Пятна от напитков засыпают солью;

темные ковры можно вычистить посредством влажной заварки. Используют как черный, так и зеленый чай. Заварка раскладывается по загрязненной поверхности и оставляется на 30 минут. После того как чай подсохнет его следует убрать с помощью пылесоса. Таким способом можно устранить неприятные ароматы, пыль, шерсть животных;

с помощью салфетки, смоченной парой капель эфирного масла можно надолго избавиться от пыли;

для мытья паркетного пола используют обычную воду с добавлением столовой ложки глицерина. Ламинат можно помыть спиртовым раствором, а плитку легко отчистить мыльной водой.

Загрязнения на матрасе очищаются при помощи состава из соды, перекиси водорода и капли моющего средства. Приготовленный раствор распыляют на пятно, оставляют подсохнуть и убирают остатки пылесосом. Избавиться от серьезных загрязнений поможет только химчистка матрасов. Подручные средства и обычные химсоставы здесь не справятся. Специалисты быстро и качественно устранят даже самые застарелые пятна.

Уборка кухни без химии

При постоянном приготовлении пищи приходится применять различные химические средства для чистки плиты, вытяжки, мойки и посуды. Используя следующие советы по уборке кухни, хозяйки с легкостью устранят загрязнения любого типа без опасных чистящих составов:

для очистки духовки используют нашатырный спирт. Емкость с аммонием помещают на всю ночь в кухонный прибор. Наутро грязь с поверхностей духовки легко отстает, и ее удаляют обычной влажной салфеткой;

микроволновую печь можно вычистить лимоном или лимонной кислотой. Емкость с водой и лимоном ставится в прибор и греется 10-15 минут. После этого посредством обычной влажной тряпки вся грязь с печи легко счищается;

полки, ящики хорошо моются с помощью соды. 2 столовые ложки разводятся в литре воды и полученным раствором промываются загрязненные поверхности. После этого чистые участки протираются сухой салфеткой;

для удаления накипи в чайнике применяют раствор из уксуса и воды (1:2). Состав заливают в посуду и кипятят. После этого изделие промывают чистой водой с использованием губки и мыла. Также вместо уксуса можно применять лимонную кислоту;

кухонные полотенца легко отбелить с помощью пищевой соды. На три литра воды необходимо три-четыре ложки щелочи. В полученном составе замачиваются полотенца и после стираются обычным способом.

Грязь с кухонной плиты убирают посредством лимонного сока. Достаточно обработать загрязненные места соком фрукта и через час протереть влажной губкой.

Убираем ванную без бытовой химии

Загрязнения с унитаза легко устранить с помощью чистого подогретого укуса или соды. Раствор из воды и уксусной эссенции применяют для дезинфекции крана и насадки душа.

Для очищения кафельной плитки используют смесь из жидкого мыла, половины стакана соды и двух столовых ложек перекиси водорода.

Приготовленный раствор наносится на загрязненную поверхность и чистится обычной губкой. По завершению плитка споласкивается чистой водой. Этим же составом очищают швы между плитками.

Быстро устранить загрязнения на раковине или ванной можно с помощью грейпфрута или крупной соли. Кислота фрукта сильнодействующая и подходит для сильных загрязнений. Более щадящий метод чистки – смесь соды и горчицы.

Коврик следует систематически дезинфицировать. Из-за постоянной сырости и высоких температур в нем происходит активное размножение бактерий и патогенных микроорганизмов. Для устранения микробов коврик можно замочить в растворе из воды и соли. Соль применяют и в качестве пятновыводителя.

Быстро ликвидировать налет ржавчины на раковине, ванной и кранах можно при помощи смеси соды и перекиси водорода. В отличие от магазинных химических препаратов этот состав не имеет резкого запаха и полностью безопасен для человека. На пятна ржавчины насыпается сода и заливается перекисью. Полученную кашицу оставляют на полчаса и смывают влажной тряпкой.

Уборка без использования химических средств – реальность. А с помощью стандартного набора подручных материалов можно легко вычистить весь дом.