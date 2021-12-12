Как делается согласование вывесок наружной рекламы и какие документы нужны

Одним из наиболее эффективных инструментов наружной рекламы считается вывеска. С ее помощью можно уведомить клиентов о новых акциях, об интересных предложениях.

Регистрация

Для того чтобы на законных основаниях пользоваться вывесками, избежать неприятностей и штрафных санкций, следует производить регистрацию и согласование вывесок. Суть ее заключается в получении соответствующего разрешения на расположение определенной информации на фасаде строения, на кровле либо в витрине.

Потребность в регистрации вывески была введена не так давно.

Основная причина – упорядочение всех рекламных конструкций, которые располагаются в черте города либо рядом с населенным пунктом.

Какие документы требуются для регистрации вывески

В соответствии с действующими на данный момент законами для регистрации стоит подготовить такие документы:

Дизайнерский проект, соответствующий установленным главным архитектурным бюро требованиям;

Заключение, предоставленное определенными инстанциями;

Техническая документация;

Заключения, подготовленные после изучения технической документации.

В некоторых случаях могут быть затребованы дополнительные документы.

Что следует учитывать

Для того чтобы провести быструю регистрацию наружной рекламы, следует учитывать несколько важных моментов.

Для размещения вывески следует использовать лишь специально отведенные для этого места. Для этого может быть использован фасад, кровельная система либо же витрина.

Если планируется установка вывески на крыше, то ее следует выполнять в виде отдельных элементов (букв, знаков). Если здание принадлежит не одному, а нескольким собственникам, то стоит получать разрешение ото всех.

Для оформления вывески могут быть использованы материалы, которые не портятся и не разрушаются при контакте с осадками.

Сколько действует разрешение

Правильно оформленное разрешение на установку наружной рекламы имеет ограниченный срок службы. В среднем он не превышает 5 лет.

Если нужно оформить разрешение на информационную вывеску, в состав которой входит несколько элементов, то можно оформлять единый пакет документов.

И перечень бумаг определяется индивидуально (учитываются особенности наружной рекламы).

Для того чтобы быстро оформить все требуемые разрешительные документы, провести регистрацию, следует обращаться к профессионалам, которые готовы помочь.