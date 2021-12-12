Как делается согласование вывесок наружной рекламы и какие документы нужны

Одним из наиболее эффективных инструментов наружной рекламы считается вывеска. С ее помощью можно уведомить клиентов о новых акциях, об интересных предложениях.
Регистрация
Для того чтобы на законных основаниях пользоваться вывесками, избежать неприятностей и штрафных санкций, следует производить регистрацию и согласование вывесок. Суть ее заключается в получении соответствующего разрешения на расположение определенной информации на фасаде строения, на кровле либо в витрине.
Потребность в регистрации вывески была введена не так давно.
Основная причина – упорядочение всех рекламных конструкций, которые располагаются в черте города либо рядом с населенным пунктом.
Какие документы требуются для регистрации вывески
В соответствии с действующими на данный момент законами для регистрации стоит подготовить такие документы:
- Дизайнерский проект, соответствующий установленным главным архитектурным бюро требованиям;
- Заключение, предоставленное определенными инстанциями;
- Техническая документация;
- Заключения, подготовленные после изучения технической документации.
В некоторых случаях могут быть затребованы дополнительные документы.
Что следует учитывать
Для того чтобы провести быструю регистрацию наружной рекламы, следует учитывать несколько важных моментов.
- Для размещения вывески следует использовать лишь специально отведенные для этого места. Для этого может быть использован фасад, кровельная система либо же витрина.
- Если планируется установка вывески на крыше, то ее следует выполнять в виде отдельных элементов (букв, знаков). Если здание принадлежит не одному, а нескольким собственникам, то стоит получать разрешение ото всех.
- Для оформления вывески могут быть использованы материалы, которые не портятся и не разрушаются при контакте с осадками.
Сколько действует разрешение
Правильно оформленное разрешение на установку наружной рекламы имеет ограниченный срок службы. В среднем он не превышает 5 лет.
Если нужно оформить разрешение на информационную вывеску, в состав которой входит несколько элементов, то можно оформлять единый пакет документов.
И перечень бумаг определяется индивидуально (учитываются особенности наружной рекламы).
Для того чтобы быстро оформить все требуемые разрешительные документы, провести регистрацию, следует обращаться к профессионалам, которые готовы помочь.