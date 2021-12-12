Как делается согласование вывесок наружной рекламы и какие документы нужны
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Как делается согласование вывесок наружной рекламы и какие документы нужны

12 декабря 2021

Одним из наиболее эффективных инструментов наружной рекламы считается вывеска. С ее помощью можно уведомить клиентов о новых акциях, об интересных предложениях.

Регистрация

Для того чтобы на законных основаниях пользоваться вывесками, избежать неприятностей и штрафных санкций, следует производить регистрацию и согласование вывесок. Суть ее заключается в получении соответствующего разрешения на расположение определенной информации на фасаде строения, на кровле либо в витрине.

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Потребность в регистрации вывески была введена не так давно.

Основная причина – упорядочение всех рекламных конструкций, которые располагаются в черте города либо рядом с населенным пунктом.

Какие документы требуются для регистрации вывески

В соответствии с действующими на данный момент законами для регистрации стоит подготовить такие документы:

  • Дизайнерский проект, соответствующий установленным главным архитектурным бюро требованиям;
  • Заключение, предоставленное определенными инстанциями;
  • Техническая документация;
  • Заключения, подготовленные после изучения технической документации.

В некоторых случаях могут быть затребованы дополнительные документы.

Что следует учитывать

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Для того чтобы провести быструю регистрацию наружной рекламы, следует учитывать несколько важных моментов.

  • Для размещения вывески следует использовать лишь специально отведенные для этого места. Для этого может быть использован фасад, кровельная система либо же витрина.
  • Если планируется установка вывески на крыше, то ее следует выполнять в виде отдельных элементов (букв, знаков). Если здание принадлежит не одному, а нескольким собственникам, то стоит получать разрешение ото всех.
  • Для оформления вывески могут быть использованы материалы, которые не портятся и не разрушаются при контакте с осадками.

Сколько действует разрешение

Правильно оформленное разрешение на установку наружной рекламы имеет ограниченный срок службы. В среднем он не превышает 5 лет.

Если нужно оформить разрешение на информационную вывеску, в состав которой входит несколько элементов, то можно оформлять единый пакет документов.

И перечень бумаг определяется индивидуально (учитываются особенности наружной рекламы).

Для того чтобы быстро оформить все требуемые разрешительные документы, провести регистрацию, следует обращаться к профессионалам, которые готовы помочь.



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