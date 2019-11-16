Описание технологии печати визиток

Визитка — малое напоминание с реквизитами, удобно помещается в портмоне, кошелек, визитницу. Для того, чтобы запомниться потенциальному потребителю, либо закрепить общее впечатление о компании, используется маленький фрагмент печатной рекламной продукции, как визитка. Печать визиток быстро и качественно выполнят специалисты типографии ra-bukva.ru.

Что такое визитка?

Визиткой называют информационно-рекламный печатный продукт, выполненный, как правило на картоне, плотной бумаге, а иногда иных нестандартных материалов (металл, пластик, дерево, натуральная кожа, комбинированные варианты).

Размер изделия варьируется между средними габаритами банковской карточки, что дает дополнительное удобство в его хранении. Отдельно для визитной карты приобретается кейс — визитница, в ней можно поместить одновременно до 30 единиц.

Визитки используют для сохранения контактов лиц и организаций, предоставляющих услуги.

Как печатают визитки?

В печати визитных карточек, как и в производстве любого массового продукта, важен дизайн и макет. В первую очередь, заказчик определяется с форматом и содержанием будущего напоминания о его профессиональной деятельности. Дизайнер берет во внимание каждую деталь и пожелания, представляет эскизы и зарисовки будущего рекламного элемента.

По согласованию всех нюансов и особенностей, создается макет. Макет — это единичный вариант будущей визитки, по нему можно определить, насколько удался проект и можно ли выпускать массовую печать. Утвержденный макет подвергается копированию на профессиональном оборудовании.

Цифровая печать визиток

Цифровая печать является наиболее быстрым вариантом воплощения заказа по изготовлению визиток в реальность. В том случае, если нет времени на обработку большого количества печатных изделий, смело стоит отдавать предпочтение данной технологии.

Для небольшого тиражирования потребуется время в несколько минут, причем результат будет на высоте.

Цифровая печать представляет собой один из самых простых способов, поэтому не требует предварительной подготовки.

Касаемо очень большого тиража — счет за выполнение по выбранной технике может оказаться достаточно дорогим. Есть некоторые ограничения по используемому материалу (сорту бумаги), однако простота и универсальность, а главное скорость печати смогут компенсировать неудобства.

Офсетная печать

Офсетная печать достаточно давно не имеет аналогов и конкуренции, потому как является идеальным вариантом для выполнения крупномасштабных заказов. Доступная цена выгодно подчеркивает выбранный метод, хорошее качество и производительность делает офсетную печать популярным способом для выполнения визиток.

Широкий диапазон цветности и высокое качество, при этом чем больше заказ — ниже цена. Что может быть привлекательнее?

Печать по методу шелкографии

Шелкография — элегантный стиль продукции, где подчеркивается статус рекламируемого предприятия. Технология продавливания краски на материал методом трафаретной распечатки. Необходимо отметить, что стоимость выполнения работ будет значительно выше средних показателей.

По праву считается средством выполнения элитных заказов с оригинальным рисунком.

Тиснение

Изображение наносится посредством воздействия штампа на носитель, при этом выполняется как-бы оттиск. Черно-белые рисунки печатают на обычном штампе, цветные — с предварительным окрашиванием в нужный оттенок клише.

Фольгирование

Технология предусматривает оснащение визитки металлическим дизайном. Процесс выполнения сложный и включает несколько этапов.

Термоподъем

Техника создания рельефной поверхности без штампа. Подразумевает применение химических средств с дальнейшей термообработкой.