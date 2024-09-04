Как делается регистрация товарного знака
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Как делается регистрация товарного знака

4 сентября 2024

Одним из важных элементов идентификации компании наряду с логотипом считается зарегистрированный товарный знак. Он может быть в виде выбранного оригинального слова, графического изображения или их сочетания. Чтобы данный текст или изображение стало товарным знаком необходимо пройти процедуру его регистрации.

Она определена существующим законодательством и выполняется в соответствии с установленными нормами и правилами в установленной последовательности. Узнать срок регистрации товарного знака можно на сайте abp.legal.

Требования к товарному знаку

Требования к товарному знаку

В соответствии с существующими нормативно-правовыми актами к товарным знакам могут относится:

  • Изображения различной формы и цвета (в том числе объёмные изображения);
  • Одно слово или небольшой текст, например, поясняющий принадлежность продукции или организации к определённому виду деятельности;
  • Комбинации текста и изображений;
  • Видео или звуковая заставка

В товарный знак должны включаться только следующие атрибуты:

  • Слова и изображения, которые имеют общепонятные атрибуты.
  • Общепринятые в международном плане или на конкретной территории символы или термины.
  • Указание на их вид, качество, способ производства и другие указатели на его принадлежность к конкретной группе или классу.
  • Медиа материалы, воспринимаемые достаточно просто и понятно.

Запрещается вносить в будущий товарный знак следующее:

  • Элементы (изображения, текст, аудио и видеоинформацию) противоречащую принятым нормам морали, гуманности и интересам общественности.
  • Информацию, несущую заведомо ложные представления об организации, товаре или услуге.
  • Изображения, которые уже приняты в качестве товарного знака или сходные с ним.

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Порядок оформления

Зарегистрировать товарный знак можно самостоятельно или при помощи специалиста соответствующей организации.

Сама процедура в обоих случаях будет одинаковой, но привлечение специалиста позволит ускорить этот процесс и выполнить его на более высоком профессиональном уровне.

Последовательность оформления товарного знака состоит из следующих основных действий, которые направлены на достижение конечного результата:

  • Провести патентные исследования. Для упрощения задачи можно поручить её патентному поверенному, если в организации нет своего специалиста.
  • Выбрать определённый класс из международной классификации товаров и услуг к которому должен принадлежать регистрируемый товарный знак.
  • Провести проверку подготовленного образца к пригодности для дальнейшей государственной регистрации (на соответствие формы и содержания).
  • Подготовить заявку по установленной форме в Роспатент, предварительно оплатив все необходимые государственные пошлины.
  • Пройти процедуру внешней экспертизы и получение результатов на соответствие представленного товарного знака всем предъявляемым требованиям.
  • Оплатить оставшиеся пошлины.
  • Получить свидетельство на товарный знак (в случае положительного решения). Если требования не выполнены может быть получен отказ в регистрации представленного материала в качестве товарного знака.



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