Как делается регистрация товарного знака

Одним из важных элементов идентификации компании наряду с логотипом считается зарегистрированный товарный знак. Он может быть в виде выбранного оригинального слова, графического изображения или их сочетания. Чтобы данный текст или изображение стало товарным знаком необходимо пройти процедуру его регистрации.

Она определена существующим законодательством и выполняется в соответствии с установленными нормами и правилами в установленной последовательности. Узнать срок регистрации товарного знака можно на сайте abp.legal.

Требования к товарному знаку

В соответствии с существующими нормативно-правовыми актами к товарным знакам могут относится:

Изображения различной формы и цвета (в том числе объёмные изображения);

Одно слово или небольшой текст, например, поясняющий принадлежность продукции или организации к определённому виду деятельности;

Комбинации текста и изображений;

Видео или звуковая заставка

В товарный знак должны включаться только следующие атрибуты:

Слова и изображения, которые имеют общепонятные атрибуты.

Общепринятые в международном плане или на конкретной территории символы или термины.

Указание на их вид, качество, способ производства и другие указатели на его принадлежность к конкретной группе или классу.

Медиа материалы, воспринимаемые достаточно просто и понятно.

Запрещается вносить в будущий товарный знак следующее:

Элементы (изображения, текст, аудио и видеоинформацию) противоречащую принятым нормам морали, гуманности и интересам общественности.

Информацию, несущую заведомо ложные представления об организации, товаре или услуге.

Изображения, которые уже приняты в качестве товарного знака или сходные с ним.

Порядок оформления

Зарегистрировать товарный знак можно самостоятельно или при помощи специалиста соответствующей организации.

Сама процедура в обоих случаях будет одинаковой, но привлечение специалиста позволит ускорить этот процесс и выполнить его на более высоком профессиональном уровне.

Последовательность оформления товарного знака состоит из следующих основных действий, которые направлены на достижение конечного результата: