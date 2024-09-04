Как делается регистрация товарного знака

Одним из важных элементов идентификации компании наряду с логотипом считается зарегистрированный товарный знак. Он может быть в виде выбранного оригинального слова, графического изображения или их сочетания. Чтобы данный текст или изображение стало товарным знаком необходимо пройти процедуру его регистрации.
Она определена существующим законодательством и выполняется в соответствии с установленными нормами и правилами в установленной последовательности. Узнать срок регистрации товарного знака можно на сайте abp.legal.
Требования к товарному знаку
В соответствии с существующими нормативно-правовыми актами к товарным знакам могут относится:
- Изображения различной формы и цвета (в том числе объёмные изображения);
- Одно слово или небольшой текст, например, поясняющий принадлежность продукции или организации к определённому виду деятельности;
- Комбинации текста и изображений;
- Видео или звуковая заставка
В товарный знак должны включаться только следующие атрибуты:
- Слова и изображения, которые имеют общепонятные атрибуты.
- Общепринятые в международном плане или на конкретной территории символы или термины.
- Указание на их вид, качество, способ производства и другие указатели на его принадлежность к конкретной группе или классу.
- Медиа материалы, воспринимаемые достаточно просто и понятно.
Запрещается вносить в будущий товарный знак следующее:
- Элементы (изображения, текст, аудио и видеоинформацию) противоречащую принятым нормам морали, гуманности и интересам общественности.
- Информацию, несущую заведомо ложные представления об организации, товаре или услуге.
- Изображения, которые уже приняты в качестве товарного знака или сходные с ним.
Порядок оформления
Зарегистрировать товарный знак можно самостоятельно или при помощи специалиста соответствующей организации.
Сама процедура в обоих случаях будет одинаковой, но привлечение специалиста позволит ускорить этот процесс и выполнить его на более высоком профессиональном уровне.
Последовательность оформления товарного знака состоит из следующих основных действий, которые направлены на достижение конечного результата:
- Провести патентные исследования. Для упрощения задачи можно поручить её патентному поверенному, если в организации нет своего специалиста.
- Выбрать определённый класс из международной классификации товаров и услуг к которому должен принадлежать регистрируемый товарный знак.
- Провести проверку подготовленного образца к пригодности для дальнейшей государственной регистрации (на соответствие формы и содержания).
- Подготовить заявку по установленной форме в Роспатент, предварительно оплатив все необходимые государственные пошлины.
- Пройти процедуру внешней экспертизы и получение результатов на соответствие представленного товарного знака всем предъявляемым требованиям.
- Оплатить оставшиеся пошлины.
- Получить свидетельство на товарный знак (в случае положительного решения). Если требования не выполнены может быть получен отказ в регистрации представленного материала в качестве товарного знака.