Фоновая музыка для торгового зала как способ повышения продаж: какую выбрать

Маркетологи придумали массу способов, как ненавязчиво (а порой и прямо) заставить покупателя расстаться с большей суммой денег в магазинах. Здесь работают и методы расстановки товара, и хитро сделанные ценники, и цветовая палитра окружения, и даже ароматы в помещении.

Немаловажным моментом является фоновая музыка: для этого существует целый отдел отрасли, называемый аудиомаркетингом.

Как это работает

Впервые положительный эффект музыки на продажи в магазинах и супермаркетах был замечен американцами в 50-х годах прошлого столетия. Несмотря на то, что аппаратура была довольно примитивной, треклист составлялся наугад, а музыка перебивалась периодическими рекламными вставками, процент продаж увеличился на 15%.

Как оказалось, приятная и спокойная фоновая музыка неосознанно вызывает у покупателя чувство умиротворения, и он начинает дольше находиться в магазине. Следовательно, чем дольше клиент бродит между стеллажами с товарами, тем выше вероятность, что тележка или корзина будет заполнена до отказа.

Конечно, это может иметь и обратный эффект: некоторые владельцы торгового бизнеса считают, что достаточно поставить на прилавок колонку и подключить радио, как покупатели начнут сметать с полок товары.

Может случиться так, что неправильное звуковое сопровождение отпугнёт клиентов, и они будут быстрее покидать магазин, подсознательно стремясь выйти из некомфортных условий.

Поэтому администрация крупных торговых точек стремится нанимать профессионалов, зная, что лучше один раз потратиться на оплату маркетолога, чтобы в дальнейшем обеспечить рост выручки от покупок.

Как правильно подобрать

Статистика показывает, что умиротворению покупателей способствует лёгкая и приятная музыка: лаундж, плавный джаз или инструментал. Предпочтение отдаётся медленным англоязычным хитам или отечественным популярным песням.

В тех магазинах, которые продают дорогие вещи, и где покупателей не так много, маркетологи советуют включать медленную инструментальную музыку: она удлиняет время нахождения клиента на 17% и повышает траты покупателей почти на 40%. А вот динамичные мелодии можно использовать в оживлённых торговых залах, примерочных и местах с тенденцией к большой очереди.

Молодёжь более благосклонна к ритмичному современному «рейву», потому такую музыку можно ставить для привлечения людей к стендам с модной одеждой.

Парфюмерия будет продаваться лучше, если фоновое сопровождение составят песни на французском языке (то же касается и элитных вин). В магазинах детских товаров уместны мелодии из популярных мультфильмов, а новогодние и рождественские распродажи отлично сочетаются с тематическими песнями.

Также стоит учитывать целевую аудиторию и время суток: так, люди старшего возраста предпочитают ходить за покупками с утра, офисные работники – ближе к вечеру, а молодёжь стремится в магазины ещё позже.

Необходимо следить за качеством аппаратуры и уровнем звука: треск, хрипы и шипение из динамиков отпугнет покупателей, а высокая громкость музыки станет помехой для общения между продавцом и клиентом.