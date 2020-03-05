Как делается разработка логотипа и фирменного стиля компании

Логотипом называется отличительный знак конкретной компании, а стиль присущий какой-то компании принято называть её фирменным стилем. По логотипу компанию выделяют среди других схожих компаний.

Логотип проверенной на рынке компании является гарантом качества продукции выпускаемой этой компанией. Ознакомиться с примером работы веб-студии "Итерация" по разработке логотипа и фирменного стиля можно по ссылке https://iteraciya.ru/project/sozdanie-logotipa-inzhiniringovoy-kompanii-mks/.

Создание логотипа компании

Создание отличительного знака компании является технически довольно сложной задачей. Практически все бизнесмены уверенны, что создателям логотипов обязательно иметь художественное образование, а также профессиональные навыки манипуляций с графическими редакторами. Они в чём-то правы, но не полностью. Ведь генератор создающий логотипы, уже загружен:

изображениями;

шрифтами;

различными цветами.

Создателю остаётся с помощью всего этого создать:

эксклюзивный;

эффектный;

запоминающийся дизайн логотипа.

От хорошего художественного вкуса и умения работать с различными графическими редакторами, зависит уникальность и качество логотипа.

Фирменный стиль компании

Каждая компания имеет свой фирменный стиль. Основными элементами фирменного стиля, являются:

логотип;

рекламный блок соответствующий стилю компании;

слоган;

фирменный шрифт;

фирменный цвет;

схема печати;

модульная сетка;

фирменные бланки;

конверты для деловой переписки;

визитные карточки;

ценники;

фирменные ручки и зажигалки;

полиэтиленовые пакеты;

сувенирные значки;

поздравительные открытки;

различные наклейки;

сувенирные, фирменные календари.

Все эти предметы выражают фирменный стиль компании, выполняются в соответствии с её фирменным стилем и принадлежат только одной компании.

Преимущества создания эмблемы компании с помощью конструктора логотипов

Конфигуратор логотипов обладает следующими преимуществами:

избавляет от необходимости использовать сложные растровые редакторы графики;

основные художественные элементы уже заложены в этот конструктор логотипов;

эти рисунки являются результатом работы профессиональных художников;

даёт возможность сконструировать уникальный, эффектный, и запоминающийся логотип;

уровень исполнения соответствует уровню престижной веб-студии.

Конструктор логотипов даёт возможность решить моментально несколько необходимых задач. Таких, как: