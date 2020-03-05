Как делается разработка логотипа и фирменного стиля компании

Логотипом называется отличительный знак конкретной компании, а стиль присущий какой-то компании принято называть её фирменным стилем. По логотипу компанию выделяют среди других схожих компаний.
Логотип проверенной на рынке компании является гарантом качества продукции выпускаемой этой компанией. Ознакомиться с примером работы веб-студии "Итерация" по разработке логотипа и фирменного стиля можно по ссылке https://iteraciya.ru/project/sozdanie-logotipa-inzhiniringovoy-kompanii-mks/.
Создание логотипа компании
Создание отличительного знака компании является технически довольно сложной задачей. Практически все бизнесмены уверенны, что создателям логотипов обязательно иметь художественное образование, а также профессиональные навыки манипуляций с графическими редакторами. Они в чём-то правы, но не полностью. Ведь генератор создающий логотипы, уже загружен:
- изображениями;
- шрифтами;
- различными цветами.
Создателю остаётся с помощью всего этого создать:
- эксклюзивный;
- эффектный;
- запоминающийся дизайн логотипа.
От хорошего художественного вкуса и умения работать с различными графическими редакторами, зависит уникальность и качество логотипа.
Фирменный стиль компании
Каждая компания имеет свой фирменный стиль. Основными элементами фирменного стиля, являются:
- логотип;
- рекламный блок соответствующий стилю компании;
- слоган;
- фирменный шрифт;
- фирменный цвет;
- схема печати;
- модульная сетка;
- фирменные бланки;
- конверты для деловой переписки;
- визитные карточки;
- ценники;
- фирменные ручки и зажигалки;
- полиэтиленовые пакеты;
- сувенирные значки;
- поздравительные открытки;
- различные наклейки;
- сувенирные, фирменные календари.
Все эти предметы выражают фирменный стиль компании, выполняются в соответствии с её фирменным стилем и принадлежат только одной компании.
Преимущества создания эмблемы компании с помощью конструктора логотипов
Конфигуратор логотипов обладает следующими преимуществами:
- избавляет от необходимости использовать сложные растровые редакторы графики;
- основные художественные элементы уже заложены в этот конструктор логотипов;
- эти рисунки являются результатом работы профессиональных художников;
- даёт возможность сконструировать уникальный, эффектный, и запоминающийся логотип;
- уровень исполнения соответствует уровню престижной веб-студии.
Конструктор логотипов даёт возможность решить моментально несколько необходимых задач. Таких, как:
- изготовить привлекательный, отвечающий стилю компании, логотип;
- разработать основные элементы фирменного стиля;
- выделится среди компаний-конкурентов;
- увеличение количества потенциальных клиентов;
- значительно сэкономить денежные средства.