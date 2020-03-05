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Как делается разработка логотипа и фирменного стиля компании

5 марта 2020

Логотипом называется отличительный знак конкретной компании, а стиль присущий какой-то компании принято называть её фирменным стилем. По логотипу компанию выделяют среди других схожих компаний.

Логотип проверенной на рынке компании является гарантом качества продукции выпускаемой этой компанией. Ознакомиться с примером работы веб-студии "Итерация" по разработке логотипа и фирменного стиля можно по ссылке https://iteraciya.ru/project/sozdanie-logotipa-inzhiniringovoy-kompanii-mks/.

Создание логотипа компании

Создание отличительного знака компании является технически довольно сложной задачей. Практически все бизнесмены уверенны, что создателям логотипов обязательно иметь художественное образование, а также профессиональные навыки манипуляций с графическими редакторами. Они в чём-то правы, но не полностью. Ведь генератор создающий логотипы, уже загружен:

  • изображениями;
  • шрифтами;
  • различными цветами.

Создателю остаётся с помощью всего этого создать:

  • эксклюзивный;
  • эффектный;
  • запоминающийся дизайн логотипа.

От хорошего художественного вкуса и умения работать с различными графическими редакторами, зависит уникальность и качество логотипа.

Фирменный стиль компании

Каждая компания имеет свой фирменный стиль. Основными элементами фирменного стиля, являются:

  • логотип;
  • рекламный блок соответствующий стилю компании;
  • слоган;
  • фирменный шрифт;
  • фирменный цвет;
  • схема печати;
  • модульная сетка;
  • фирменные бланки;
  • конверты для деловой переписки;
  • визитные карточки;
  • ценники;
  • фирменные ручки и зажигалки;
  • полиэтиленовые пакеты;
  • сувенирные значки;
  • поздравительные открытки;
  • различные наклейки;
  • сувенирные, фирменные календари.

Все эти предметы выражают фирменный стиль компании, выполняются в соответствии с её фирменным стилем и принадлежат только одной компании.

Преимущества создания эмблемы компании с помощью конструктора логотипов

Конфигуратор логотипов обладает следующими преимуществами:

  • избавляет от необходимости использовать сложные растровые редакторы графики;
  • основные художественные элементы уже заложены в этот конструктор логотипов;
  • эти рисунки являются результатом работы профессиональных художников;
  • даёт возможность сконструировать уникальный, эффектный, и запоминающийся логотип;
  • уровень исполнения соответствует уровню престижной веб-студии.

Конструктор логотипов даёт возможность решить моментально несколько необходимых задач. Таких, как:

  • изготовить привлекательный, отвечающий стилю компании, логотип;
  • разработать основные элементы фирменного стиля;
  • выделится среди компаний-конкурентов;
  • увеличение количества потенциальных клиентов;
  • значительно сэкономить денежные средства.



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