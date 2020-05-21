Что такое еврозабор, его виды и особенности монтажа

По своей конструкции это железобетонное строение, которое используется для ограждения территории. В его составе присутствуют опорные столбы и плиты из железобетона. Столбы и все необходимые комплектующие для монтажа еврозаборов можно найти на сайте https://kub.kh.ua/dvor-i-ogorod/evrozabory/.

Столбы необходимы для того, чтобы соединить между собой секции изделия. Плиты имеют стандартные габариты, которые по высоте составляют от 30 до 50 сантиметров, а по ширине – 2 метра.

Размер столба выбирается заказчиком. Чаще всего они создаются в пределах 50 – 250 сантиметров. Для монтажа такой конструкции не стоит иметь никакой специально предназначенной техники.

Все манипуляции выполняются бригадой из 3 или же 4 человек. В штукатурке забор после монтажа не нуждается. Можно просто окрасить изделие в желаемый оттенок. В процессе создания применяются материалы высокого качества.

Разновидности

В современном мире присутствует несколько разновидностей еврозабора. К ним относят:

Ограждения наборные.

Секции самостоящие.

Блочные конструкции.

Панели монолитные.

У каждой разновидности собственные особенности и способ установки.

Панели монолитные представляют собой большие плиты, которые отличаются надёжностью и прочностью. Деформации они практически не подвергаются. Но для установки стоит сделать максимально крепкое основание.

Лучшим из вариантов будет фундамент ленточный либо же столбчатый. В процессе монтажа стоит использовать специально предназначенную технику, так как панели довольно массивные. В частном строительстве спросом подобные заборы не пользуются.

Для самостоящих секций фундамент не нужен. Это обусловлено наличием широкой опоры у основания. В процессе установки используется специальная техника для выкапывания углублений и для переноса плит. Но этот тип забора также не имеет существенного спроса в частном строительстве, так как масса его достаточно велика.

Наборные заборы соединяются между собой пазами. Состоят они из столбов с панелями. Именно их чаще всего устанавливают в частном строении. Одна плита может иметь массу в пределах 70 – 80 кило.

В конструкцию стандартного забора включены декоративная панель и 2 – 3 глухих, а также два столба для закрепления элементов. При монтаже каких-либо специальных навыков и техники не нужно.

Фундамент возводить не нужно. Под столбы будет достаточно основания из цемента, а также под нижнюю панель по три бруска дерева. Этот тип популярен из-за привлекательного внешнего вида и приемлемой стоимости.