идеи за чашечкой кофе

Что такое широкоформатная печать

12 марта 2017

С появлением принтеров, процесс изготовления изображений стал намного легче и быстрей. Это привело к тому, что их стали использовать в различных сферах от образования до бизнеса.

печать широкоформатная

Альтернативой обычной печати является широкоформатная, ярким примером которой является практически каждый рекламный плакат на билборде. Чтобы подробно узнать о такой технологии, следует перейти на сайт специальной организации, предоставляющей подобные услуги.

Основные понятия

Широкоформатная печать представляет собой специальный процесс нанесения изображений на рулонные материалы. Отличительной особенностью такой операции является высокое разрешение и получение картинки значительного размера.

В качестве основы для печати используется несколько основных материалов:

  • виниловая пленка;
  • бумага;
  • баннерная ткань;
  • сетка.

Основным потребителем продукции широкоформатной печати является наружная реклама. С помощью таких материалов формируются плакаты, вывески и множество других продуктов. Все они могут иметь различную ширину и высоту.

Чтобы обеспечить возможность работы с заготовками значительных размеров, используются специальные принтеры (плоттеры), отличающиеся разной шириной.

широкоформатная печать

Виды печати

Широкоформатную печать условно разделяют на 2 основных направления:

  1. Интерьерная печать отличается высоким разрешением картинки. Продукция такого рода зачастую используется в тех местах, где человек будет ее рассматривать вблизи, что требует увеличение количества пикселей на один дюйм картинки. С помощью интерьерной печати получают такие материалы, как фотографии, репродукции картин, плакаты, обои, натяжные потолки и т.д.
  2. Печать для наружной рекламы. Здесь уже используется принцип образования изображений, которые просматривают с далекого расстояния. Такие картинки уже не имеют мелких деталей, поэтому поверхность можно немного сгладить и снизить плотность разрешения до 150-360 пикселей/дюйм.

Так как материалы наружной рекламы зачастую поддаются воздействию влаги, перепадов температуры и т.д, их изготавливают из влагостойких материалов, на которые и наносится изображение. Печать для наружной рекламы используется для получения баннеров, брандмауэров, указателей и т.д.

Широкоформатная печать это не только рекламный бизнес, но и получение комфортных изделий, применяемых для декорирования интерьеров.



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