Как делается разработка корпоративного сайта?

Заказчик корпоративного сайта должен понимать, что площадка будет решать целый комплекс задач. Ввиду этого она должна быть адаптирована под каждую из них. Речь идёт о возможном ведении прямых коммерческих отношений с поставщиками, клиентами, заказчиками, потенциальными партнёрами. Кроме того, корпоративный сайт является «лицом» компании в Интернете. Именно благодаря подобной площадке существует возможность получить базовую информацию о компании (род её деятельности, сроки присутствия на рынке, партнёры и т.д.).

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Как выглядит техническое задание на разработку корпоративного сайта?

Чаще всего используется следующий чек-лист:

выявление ЦА;

анализ конкурентных площадок;

выбор шаблона будущего сайта;

расчёт бюджета;

структурирование;

СЕО-продвижение.

Такой подход позволяет проработать площадку со всех сторон. Плотный анализ целевой аудитории позволит сделать веб-сайт в прямом смысле для людей. Речь идёт не только о нахождении необходимой информации, но и о юзабилити сайта в целом.

Конкуренты могут подсказать массу идей. Хотя в чаще всего оценка конкурентов производится для того, чтобы не повторяться, учесть чужие ошибки.

В подавляющем большинстве случаев корпоративные сайты, как и любые другие, создаются на уже готовых движках (WordPress, Joomla, DLE и т.д.). Остаётся выбрать лишь подходящий шаблон.

Бюджет и СЕО-продвижение

Разработчик может предоставить различные варианты сотрудничества: корпоративный сайт под ключ или только создание веб-сайта. Услуга «под ключ» подразумевает эффективное продвижение.

Это целый комплекс мер, включающих в себя работу с контентом, оптимизацию по поисковики, работу с социальными сетями.

С уверенностью можно заявить, что разработка сайта «под ключ» окажется дешевле, чем отдельный сайт с последующим продвижением у другого подрядчика.

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В видео специалист рассказывает о разработке сайта для компании в 3 шага: