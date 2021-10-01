Особенности СЕО продвижения сайтов под Гугл в Америке
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Особенности СЕО продвижения сайтов под Гугл в Америке

1 октября 2021

СЕО продвижение сайтов не только у нас, но и во всем мире сейчас является самым эффективным инструментом. С его помощью можно продвигать ресурс, бренд, услуги, товары, повысить продажи в разы, если все делать грамотно. Но, например, если речь идет о СЕО продвижении в США и у нас, сама техника может сильно отличаться друг от друга. Ознакомиться с портфолио компании SEOtoptop, эффективно продвигающей сайты в Америке, можно на сайте seotoptop.com.

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Как осуществляется СЕО продвижение сайтов под Гугл в США

Если в целом изучить алгоритм, сильной разницы с тем, что делают наши специалисты, нет.

Тем не менее, различия, пусть и не очень значительные имеются. И их обязательно нужно учесть тем, кто хочет продвигать ресурс в Гугле под американскую аудиторию. Нужно понимать, что продвижение учитывает поведенческие факторы пользователей в сети. А американцы от нас сильно отличаются. Это распространяется и на поведение в сети. Какие же отличия в продвижении ресурса?

  • Возможность использования чужого контента. Качественная статья с ключами и ссылками – отличный шанс, чтобы вывести сайт в ТОП. Гугл за использование чужих материалов не блокирует, если не подавать жалобы. Но, это США и использование чужого интеллектуального имущества чревато разбирательствами с официальными владельцами. Поэтому так лучше не делать. Можно переделать, переписать статью своими словами. Обязательно нужно поменять и тайтл, чтобы он не совпадал полностью с исходником. Если качество сохранится, то есть все шансы вывести материал вместе с сайтом в ТОП.
  • Использование ссылок с нерелевантных сайтов. Главный их плюс – невысокая стоимость, что позволяет экономить. Но, мало кто ими пользуется, считая, что это не очень эффективно. Как минимум в Гугле в США ссылки с нетематических сайтов очень ценятся. Поэтому можно смело покупать их и использовать для продвижения своего ресурса.
  • Качественная внутренняя оптимизация сайта. Это касается самого контента, ссылочной базы, внутренней архитектуры сайта, заголовков, подзаголовков и не только.
  • Ссылки продвигают сайт. У нас считается, что самое главное – это качество контента. Но, американский Гугл обращает внимание еще и на ссылочную базу. Поэтому нужно сделать акцент и на ней. Причем, это должны быть не 1-2 качественные тематические ссылки, а вся база.

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Как эффективно продвинуть сайт в Гугле в США

Лучше даже не пытаться справиться с данной задачей самостоятельно, потому что редко у кого это получается.

Требуется в совершенстве знать язык, чтобы создать качественный контент, разбираться в нюансах СЕО-продвижения именно в США и не только. Есть специализированные компании, которые предлагают такие услуги.



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