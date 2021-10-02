Как создаются анимированные рекламные видеоролики

Качественные интересные мультики любят не только дети, но и большинство взрослых даже если некоторые не признаются в этом. Ничего удивительного, ведь с помощью анимации можно воплотить в жизнь самые разные и интересные идеи, фантазии.
Причём речь может идти нет только о классической мультипликации, но и использовании анимации в других сферах, в том числе для рекламы, продвижения, презентаций и не только.
Есть даже специализированные компании, которые предлагают разработку и создание анимированных рекламных видео на заказ – например, студия Videosfera.
Что такое анимированный рекламный видеоролик
Можно назвать это разновидностью рекламных видеороликов.
Но в отличие от классических клипов, здесь не играют в актёры. Всё нарисовано. Иногда это может быть соединение реальной картинки и нарисованных элементов. Это обычно сложнее.
Хотя по желанию клиента и такой заказ может быть выполнен на очень высоком уровне. Рекламный анимированный ролик, казалось бы, простой, но максимально подробно и доходчиво рассказывает о компании, продукции и услугах, бренде.
Как показывают официальные статистические исследования, такая информация усваивается и запоминается лучше, чем устная презентация, либо стандартный видеоролик, где может быть большое количество отвлекающих моментов.
Здесь же всё сфокусировано на той информации, которую нужно донести зрителям. Отсюда и такой эффект. Даже взрослые, серьёзные и угрюмые люди будут с удовольствием смотреть такой ролик, усваивать информацию. С помощью грамотно созданной анимированной рекламы можно эффективно донести информацию до представителя целевой аудитории.
Поэтому такие ролики используются для:
- Рекламы на телевидении и в интернете
- Презентации компании перед потенциальными деловыми партнерами и клиентами
- Презентации компании, если это крупная корпорация, перед будущими потенциальными сотрудниками для того чтобы лучше и подробнее рассказать о месте, где им предстоит работать
Как создаётся анимированный рекламный видеоролик
Для того чтобы заказать такой видеоролик необязательно обращаться в мультипликационную компанию, которая занимается производством мультфильмов, потому что скорее всего это не их сфера деятельности.
Здесь речь идет не только о создании анимированной картинки, но и о знании маркетинга, рекламы, сферы продаж. То есть, помимо технической части, касающейся самой анимации, нужно грамотное содержание, сценарий потому что речь идет по продающем в большинстве случаев ролики.
Необходимо прибегнуть к услугам специализированной компании, которая предлагает это. Причём не очень важно, где она находится, так как клиент может быть на другом конце страны или даже в другом государстве.
Взаимодействовать можно онлайн на протяжении всего сотрудничества. Сам процесс включает в себя следующие этапы создания анимированного рекламного ролика:
- Разработка сценария для видеоролика и его согласование с заказчиком
- Разработка стилистики и отрисовка ключевых кадров
- Дикторская озвучка
- Монтаж и отправка готового видеоролика заказчику для согласования
- Полная итоговая озвучка видеоролика с наложением музыки если это требуется
- Предоставление готового ролика заказчику.
В среднем в зависимости от сложности, изготовление такого ролика занимает 2-3 недели.
Сроки, стоимость и все остальные нюансы обговариваются и согласуются ещё на этапе переговоров.