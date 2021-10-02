Как создаются анимированные рекламные видеоролики

Качественные интересные мультики любят не только дети, но и большинство взрослых даже если некоторые не признаются в этом. Ничего удивительного, ведь с помощью анимации можно воплотить в жизнь самые разные и интересные идеи, фантазии.

Причём речь может идти нет только о классической мультипликации, но и использовании анимации в других сферах, в том числе для рекламы, продвижения, презентаций и не только.

Есть даже специализированные компании, которые предлагают разработку и создание анимированных рекламных видео на заказ – например, студия Videosfera.

Что такое анимированный рекламный видеоролик

Можно назвать это разновидностью рекламных видеороликов.

Но в отличие от классических клипов, здесь не играют в актёры. Всё нарисовано. Иногда это может быть соединение реальной картинки и нарисованных элементов. Это обычно сложнее.

Хотя по желанию клиента и такой заказ может быть выполнен на очень высоком уровне. Рекламный анимированный ролик, казалось бы, простой, но максимально подробно и доходчиво рассказывает о компании, продукции и услугах, бренде.

Как показывают официальные статистические исследования, такая информация усваивается и запоминается лучше, чем устная презентация, либо стандартный видеоролик, где может быть большое количество отвлекающих моментов.

Здесь же всё сфокусировано на той информации, которую нужно донести зрителям. Отсюда и такой эффект. Даже взрослые, серьёзные и угрюмые люди будут с удовольствием смотреть такой ролик, усваивать информацию. С помощью грамотно созданной анимированной рекламы можно эффективно донести информацию до представителя целевой аудитории.

Поэтому такие ролики используются для:

Рекламы на телевидении и в интернете

Презентации компании перед потенциальными деловыми партнерами и клиентами

Презентации компании, если это крупная корпорация, перед будущими потенциальными сотрудниками для того чтобы лучше и подробнее рассказать о месте, где им предстоит работать

Как создаётся анимированный рекламный видеоролик

Для того чтобы заказать такой видеоролик необязательно обращаться в мультипликационную компанию, которая занимается производством мультфильмов, потому что скорее всего это не их сфера деятельности.

Здесь речь идет не только о создании анимированной картинки, но и о знании маркетинга, рекламы, сферы продаж. То есть, помимо технической части, касающейся самой анимации, нужно грамотное содержание, сценарий потому что речь идет по продающем в большинстве случаев ролики.

Необходимо прибегнуть к услугам специализированной компании, которая предлагает это. Причём не очень важно, где она находится, так как клиент может быть на другом конце страны или даже в другом государстве.

Взаимодействовать можно онлайн на протяжении всего сотрудничества. Сам процесс включает в себя следующие этапы создания анимированного рекламного ролика:

Разработка сценария для видеоролика и его согласование с заказчиком

Разработка стилистики и отрисовка ключевых кадров

Дикторская озвучка

Монтаж и отправка готового видеоролика заказчику для согласования

Полная итоговая озвучка видеоролика с наложением музыки если это требуется

Предоставление готового ролика заказчику.

В среднем в зависимости от сложности, изготовление такого ролика занимает 2-3 недели.

Сроки, стоимость и все остальные нюансы обговариваются и согласуются ещё на этапе переговоров.