Как делается разработка дизайна упаковки бренда

Смотря на упаковку, человек нередко решает, возьмёт ли товар с полки. Её вид формирует первое впечатление и ценовое ожидание. Чтобы картон или плёнка действительно имели продажный вид, нужен чёткий план от исследования до печати. Далее мы расскажем, как проходит разработка дизайна упаковки бренда.

Анализ и концепция: фундамент будущего дизайна

Работа стартует с изучения продукта, аудитории и окружения на полке. Чем яснее портрет покупателя, тем точнее визуальные акценты.

Команда собирает мудборд, выбирает палитру, шрифты, графику, формулирует ключевое сообщение. На этом этапе важно ответить на три вопроса: что обещает продукт, чем он отличается, какую эмоцию хочется вызвать.

Далее рождается креативная идея, подтверждающая ценности бренда. Она должна легко масштабироваться: сегодня коробка 200 г, завтра — литровый пакет. Чтобы не уйти в абстракцию, дизайнеры фиксируют ограничения печати, список обязательных обозначений и габариты оборудования. Итог работы — понятный бриф и черновые эскизы, которые согласуются с маркетингом и производством.

Краткий чек-лист шага:

— анализ товара, рынка, конкурентов;

— формирование визуального кода бренда;

— подбор референсов и палитры;

— согласование требований печати.

Визуализация, адаптация и предпечатная подготовка

Когда идея одобрена, наступает пора макетов.

Создаются 3D-модели, чтобы увидеть упаковку в реальном масштабе и проверить читаемость со всех сторон. Параллельно вносят юридические данные, штрих коды, знаки переработки.

Далее макеты размножаются на всю линейку вкусов или объёмов. Для каждого носителя — флексография, офсет, цифровая печать — подбирают профиль цвета, выстраивают перетекание градиентов и безопасные зоны.

Перед отправкой на тираж проводится тест: прототипы показывают небольшой группе покупателей и запрашивают обратную связь. Замечания касаются удобства открывания, информативности, силового кода бренда. После корректировок файлы переводят в кривые, проверяют вылеты и отправляют типографии вместе со спецификацией материала. Оттиск со станка сверяется с эталоном, чтобы красный остался красным, а текст — резким.

Что учитывают на финальной прямой:

соответствие макета техническим требованиям станка;

читаемость на расстоянии вытянутой руки;

стойкость красок и пригодность сырья к переработке.

Упаковочный дизайн — это не только красивая картинка, а целая система, поддерживающая бренд и облегчая выбор покупателю.

Чёткое следование этапам избавляет от переделок и потерь бюджета. Итогом становится оболочка, которая одновременно информирует, защищает и продаёт.