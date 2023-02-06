Как снять квартиру на сутки в Минске

Минск – крупнейший город в Белорусии, в который регулярно приезжает множество туристов. Для тех путешественников, которые предпочитают бюджетный и комфортный отдых идеально вариант посуточной аренды квартиры. Снять квартиру на сутки в Минске можно на сайте stayminsk.by.

Советы по съему квартир посуточно в Минске

Нужно заранее позаботиться о поиске выгодных и подходящих вариантов квартир, потому что в период наплыва туристов будет проблематично подобрать жилье.

Нужно обговорить все детали съема квартиры с арендодателем, тогда ваш отдых не будет испорчен возможными конфликтами. Особое внимание стоит уделить времени заезда и сдачи квартиры.

Не стоит сразу отказываться от внесения предоплаты за аренду квартиры. Именно предоплата будет гарантией того, что, квартира в нужные даты будет сдана именно вам.

Для гарантий порядка некоторые арендодатели могут потребовать ваш паспорт. Если вас не устраивает такой вариант, стоит обсудить этот вопрос с хозяином квартиры. Чаще всего будет достаточно просто отправить фотографию паспорта.

Перед выездом убедитесь, что оставляете квартиру в чистоте и порядке. В первую очередь это обычная вежливость, но также это задел на будущее. Арендодатель охотнее сдаст квартиру людям, которые уже приезжали и оставили после себя только хорошие впечатления.

Чек-лист посуточной аренды квартиры в Минске