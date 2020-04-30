Как делается проектирование фонтанов

Фонтан является довольно красивым культурным объектом. Его можно возводить в городе или же в частном жилище, в развлекательных больших центрах и в иных заведениях. При этом сложность их может быть самой разнообразной: малые усадебные или же большие музыкальные и световые.

Стоит отметить, что проектирование фонтана является процессом максимально ответственным. Именно по этой причине в создании проекта должно брать участие несколько человек. Проектирование фонтанов любой сложности выполнит компания Aqua Brand.

Численность специалистов напрямую зависит от сложности проекта. Специалист должен точно знать, как осуществляется проектирование конструкции и все сопутствующие нюансы.

Знание и понимание всех необходимых процедур помогает специалистам более подробно реализовать желание заказчика, а также предотвратить возможные неисправности в проекте.

Помимо этого, проект полностью должен соответствовать ПУЭ и ГОСТу, а также СНиПу. Если проект создаётся для частной постройки, то объект может быть самым разнообразным. Недопустимы какие-либо несчастные случае на объекте. Именно из-за этого лучше следовать инструкции и правилам создания.

Перед началом создания проекта специалисту рекомендуется ещё раз освежить приобретённые ранее знания по всем необходимым вопросам. Помимо этого, созданный проект должен полностью быть понятен для застройщика. Ведь если что-либо ему будет непонятно, время на возведение объекта увеличится, что не всегда может понравится заказчику.

Стоимость проектирования фонтана зависит от сложности проекта, узнать ее можно на сайте компании Aqua Brand aqua-brand.com. Также на этом сайте можно ознакомиться с регламентом обслуживания городских фонтанов.

Разделы проекта

В проекте имеются разнообразные разделы. Основными из них являются:

Архитектурный. В этой части показан общий вид фонтана в облицовке. Для этого необходимо изготовить чертежи со всеми сечениями и планами, видами. Также тут стоит указать типы и названия материалов, которые будут использоваться, а также габариты и раскладка облицовки.

Железобетонная часть включает в себя проектирование конструкции чаши и помещения технического типа, а также утеплительные и гидроизоляционные слои. Помимо этого, в этой части должна быть разработана подготовка котлована под застройку и возведение подушки фундамента.

В технологической части указываются приспособления, которые будут установлены, а также закладные элементы и разводка труб.

В электрической части должно присутствовать всё оборудование, которое будет использовано в процессе работы. Помимо этого, должна быть указана вся проводка для управления элементом. Описываются требования, предъявляемые к заземлению и к сети электричества.

Автоматику выводят в отдельную часть тогда, когда управление элементом довольно сложное.

Следует заметить, что в каждом разделе должна присутствовать пояснительная записка и спецификация используемых материалов и приспособлений. В спецификации обязательно должен быть указан поставщик, название и численность применяемых материалов.

Специалисты уверяют, что при самостоятельном проектировании люди часто допускают ошибки. Может быть такое, что заказчик вначале создаст бетонную чашу и лишь потом пригласит специалиста для согласования дальнейших действий.

При этом он вовсе не знал о том, что перед заливкой чаши следовало провести разводку трубопровода. Из-за этого приходится ломать чашу, что влечёт дополнительные трудовые и материальные затраты. Также трубы могут быть недостаточного диаметра или же их число не то.

Помимо этого, многие заказчики желают создать объект таковой мощности, обеспечить которую ему попросту не по силам.

Чтобы избежать лишних материальных трат, стоит заранее проконсультироваться со специалистами или же изучить все нюансы постройки подобного объекта.