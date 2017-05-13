Как проверить брокера Форекс?

Стоит ли говорить о том, что Форекс сегодня может предоставить весьма привлекательные возможности в отношении заработка. Тот, кто располагает доступом в Интернет, может зарабатывать деньги, не выходя из дома. Однако, вышеозначенное утверждение считается справедливым лишь в случае сотрудничества с надёжными посредниками – брокерами. Именно они и предоставляют трейдеру выход на биржу.

Развёрнутый отзыв представлен о брокере Trade24 http://newbie-forex-trader.blogspot.com/2015/10/Mojuspeh.html. Здесь Вы можете ознакомиться с основными техническими аспектами, а также успешной деятельностью трейдера.

Критерии оценки брокеров

Ниже представлены критерии, которые гарантированно позволят оценить предполагаемые риски и не потерять депозит:

брокер должен располагать лицензией;

брокер должен быть зарегистрирован в стране Вашего проживания, а не в оффшоре;

поддержка отвечает на вопросы в течение 30 минут;

вывод средств не встречает никаких преград.

Наличие лицензии гарантирует, что деятельность брокера проверялась профильной организацией. Безусловно, необходимо обращать внимание и на информационный фон. Речь идёт об упоминании брокера в различных изданиях.

Безусловно, речь идёт не только о профильных газетах, сайтах, ресурсах, но и новостных лентах. Ознакомьтесь с тем, был ли замечен брокер в мошеннических схемах. Существуют ли громкие дела, сутью которых является невыплата трейдеру его заработанных средств.

Настоятельно рекомендуем обратить внимание на спред. Ведь именно он и является основным источником дохода для брокера. Рекомедуется выбирать брокеров, которые предоставляют фиксированный спред.

Проверка времени совершения сделок

Дело в том, что порой ситуация на рынке изменяется настолько быстро, что промедление может стоить нескольких тысяч долларов. В условиях работы через Интернет, качественная связь имеет огромное значение.

Проверка связи терминала до серверов брокера осуществляется посредством действующего счёта (демо-счета для этой цели решительно не подходят), а также сделок типа market execution и instant.

Подобные сделки должны осуществляться от силы за несколько секунд. Если требуется больше времени, настоятельно рекомендуется отказаться от сотрудничества с подобным брокером.

И, конечно, перед тем, как поставить галку под лицензионным соглашением с брокером, необходимо в деталях с ним ознакомиться (при необходимости лучше проконсультироваться у профильного юриста, а не на форумах в Интернете).

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Пурнов расскажет о том, как проверить брокера «на вшивость»: