Куда поехать отдохнуть в ноябре в России

Если выбирать время для отдыха, то осень является по многим причинам весьма хорошим вариантом. Стоит только понять, где следует побывать. Сделаем сразу краткую ремарку о том, что в данной статье могут быть названы варианты, которые для вас недоступны по причине того, что вы являетесь жителями этих городов или регионов.

Понятное дело, если вы живёте в Петербурге, то не сможете в этот город поехать и город вас ничем не удивит. Также и наоборот для жителей небольших провинциальных городов их (этих городов) уютность и тишина являются обыденностью, к которой многие привыкли. Найти полезные советы туристам можно на портале travelimperia.com.

Санкт-Петербург

Начнем, собственно, с Северной столицы, которая осенью действительно выглядит весьма привлекательно.

Вообще, Петербург во многом – осенний город. Гранитные набережные и темные воды Невы хорошо гармонируют и комбинируются в пасмурным небом.

Помимо этого Петербург с его сумасшедшими художниками и другими творческими обитателями и по настроению осенний город. Такой, со своей тоской, некоторым унынием и странностью.

Сочи

Если вы не хотите ничего пасмурного и тоскливого, вполне возможно выбрать более теплый вариант.

Поздней осенью в Сочи ещё достаточно тепло, а ноябрь хорош тем, что рас полагается между купальным и лыжным сезонами, то есть туристов в городе значительно меньше и многие видят в этом преимущества.

Небольшие города центральной России

Пожалуй, не станем конкретизировать и называть каждый город, рассмотрим в целом такую возможность. В небольших городах осенью спокойно и приятно.

Там много деревьев, а, соответственно, и достаточно красиво именно осенью. Из основных преимуществ для отдыха:

Относительно недорогие отели и аренда;

Старинные церквушки и другие достопримечательности;

Уют и спокойствие;

Особый колорит.

В общем, если что-то вам говорит, что пора отвлечься от суетности и беготни мегаполисов, стоит рассмотреть этот вариант.

Небольшие российские города – действительно нечто особенное.

Алтай

Хороший вариант для активного туризма. Осенью, как правило, много разных программ, есть возможность выбрать вариант оптимальный для вас от эзотерических семинаров, до приятных досуговых наборов из рыбалки, бани и прогулок.

Единственное, что в этом не особенно удобно – дороговизна.

С недавних лет Алтай популяризируют у россиян и территория действительно приобрела популярность. Соответственно, операторы, владельцы курортов и все остальные существенным образом задирают цены, хотя уровень сервиса по-прежнему остаётся, скажем так, российским.

Тем не менее, если бюджет позволяет, вариант вполне стоит рассмотреть.