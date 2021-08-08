Как делается предметная фотосъемка для Инстаграм?

Инстаграм стал первой социальной сетью, где изображение обрело статус основного контента. Безусловно, это дало мощный толчок фотоиндустрии в целом. Сегодня при помощи аккаунта в Инстаграме существует возможность быстрого и эффективного развития. Означенное актуально не только для бизнеса, но и для конкретного человека. Монетизация аудитории в этой социальной сети уже сейчас не вызывает никаких проблем.

Фотограф для Инстаграма позволит создать яркий и «цепляющий» профиль. Фотосъемка для социальных сетей в Киеве выполняется по определённым правилам. В Инстаграме важно стремиться не к созданию искусства, а к привлечению внимания. Композиция фотографии должна «останавливать глаз» пользователя социальной сети. Причём на это у автора фото есть всего несколько мгновений (лента пользователем быстро скролится).

Рекомендации по предметной съёмке

Профессионалы рекомендуют ориентироваться на следующие нюансы:

следует придерживаться квадратного формата;

фото обязательно дополняется текстом;

в кадре должно быть ограниченное количество объектов;

при создании фотографии важно придерживаться конкретной цели.

Квадратный формат оптимален для Инстаграм. Благодаря нему созданные фотографии будут одинаково выигрышно смотреться на самых различных дисплеях смартфонов и планшетных компьютеров.

Важно не перегружать предметные фотографии. Именно эту ошибку допускают новички. Чем больше объектов, тем сложнее сосредоточить внимание. Пользователь тяготеет к простоте потребления контента.

Уделяйте большое внимание фону. Пусть он подчёркивает предмет изображения, а не конфликтует с ним за внимание зрителя.

Освещение и композиция

Настоятельно рекомендуется делать предметные фото для Интернета (не только для Инстаграма) при дневном освещении. При использовании искусственного освещения появляются жёсткие тени.

Это может нанести урон привлекательности того или иного объекта на фото.

Композиция – залог залайканного предметной съёмки для Инстаграм. Существует два направления – строгий порядок и хаос. Начинающим фотографам рекомендуется придерживаться строго порядка.

Упорядоченность проще в восприятии. Так называемый «художественный беспорядок» следует уметь создавать. В структурированной композиции гораздо проще выразить суть изображаемого предмета.

Анна Погрибняк расскажет подробно о предметной фотосъёмке для Инстаграм: