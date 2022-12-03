Как купить жд билеты со скидкой

Железную дорогу зачастую выбирают за то, что в комфортных условиях можно добраться до места назначения. Стоимость поездки обычно находится в одном ценовом сегменте с авиабилетами, но бывают случаи, когда можно значительно сэкономить на билете. На выгодных условиях купить жд билеты онлайн можно на сайте Proizd.ua.

Какие есть варианты

В статье представлены варианты, по которым можно сэкономить на путешествии по России. При этом уровень комфорта не изменится.

Покупка билета сразу в обе стороны. Скидки при покупке билетом туда и обратно позволяют уменьшить стоимость билетов не только при покупке авиабилета, но и при покупке билета на поезд. Но скидки возможны не во всех поездах, а только на скоростных «Сапсанах». При покупке билета сразу в обе стороны можно сэкономить в пределах 20%.

Покупка билета с невозвратным тарифом. Такие билеты нельзя вернуть, но на покупке можно сэкономить. Скидка может достигать 10-20%, но должна быть 100% уверенность, что поездка состоится. На данный момент такие билеты доступны к покупке не во всех поездах. Невозвратные билеты продаются только в купейные вагоны на поездах АО «ФКП».

Покупка билета на поезд заранее. При покупке билета на поезда дальнего следования необходимо заранее поинтересоваться за какой срок до отправки они начинают продаваться. Бывают направления, по которым открывается продажа за 90, 45 или 120 дней до отъезда. В данном случае, чем раньше будет куплен билет, тем дешевле он обойдется. Следует помнить, что чем меньше дней осталось до отправки состава, тем дороже будет билет.