Особенности бизнеса на пошиве форменной одежды

Пошив форменной одежды ― то направление бизнеса, которое, пожалуй, будет востребованным всегда.

Ведь качественная униформа в огромном количестве нужна сотрудникам крупных компаний, государственных предприятий, небольших фирм, которым необходимо запомниться потребителю и создать хорошее впечатление.

Поэтому тем, кто хочет изготавливать и продавать одежду, стоит обратить внимание на это направление. Однако, в отличие от пошива обычной одежды, форменная должна отвечать определенным требованиям, и производителю придется их учитывать.

Какие это требования?

В первую очередь, пошив формы должен осуществляться из качественных материалов. Они должны быть комфортными на ощупь, ведь сотрудники проводят в форменной одежде очень много времени; красивыми внешне, так как униформа ― одна из важнейших составляющих имиджа компании, и именно от нее зависит, как будут воспринимать сотрудников и относиться к ним. Кроме того, униформа должна служить достаточно долго, не выцветать, не портиться при стирке. Все это необходимо учитывать при выборе материала.

Сама одежда также должна эстетично выглядеть, быть практичной и удобной. Во многих случаях на такую одежду возлагаются дополнительные задачи, например, защита работника от вредных факторов производства. В ней должно быть комфортно в летнюю жару и достаточно тепло зимой при работе на улице или в неотапливаемых помещениях. Все это необходимо учитывать во время производства.

Достаточно часто на форменную одежду наносят вышитые надписи или логотипы компаний, нашивки, погоны и шевроны. Если у вас есть возможность, советуем приобрести вышивальную машину или скооперироваться с близким по объему поставок вышивальным бизнесом: это позволит вам оказывать дополнительные услуги, а вашим клиентам не придется тратить время на поиск еще одного исполнителя.

Во многих случаях, например, когда речь идет о крупных государственных компаниях, пошив форменной одежды подчиняется определенным стандартам и требованиям. Необходимо знать их и неукоснительно соблюдать.

Как правило, форменную одежду заказывают большими партиями. Поэтому не лишним будет наличие склада с достаточным запасом нужных материалов и фурнитуры, чтобы вы могли выполнять заказы в короткие сроки.

Если вы сможете учесть все эти требования, ваше производство всегда будет востребовано на рынке форменной одежды.

Далее на видео вы можете ознакомиться с процессом пошива военной формы.