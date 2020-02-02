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Виды погремушек-прорезывателей и как выбрать?

2 февраля 2020

Развитие ребенка напрямую зависит от того какими игрушками ваш малыш играет. Еще с раннего возраста ребенок познает мир через игрушки, и от правильности выбора зависит его развитие и другие качества. Сегодня в интернет-магазине детских товаров taratoy.com.ua представлен большой выбор погремушек-прорезывателей, которые различаются во видам и можно подобрать именно то, что нужно.

Особенности использования детских погремушек-прорезывателей

Особенно важно правильно подбирать игрушки для детей до года. Именно в этом возрасте начинает развиваться:

  • Мелкая моторика рук;
  • Логика;
  • Слуховое восприятие.

Традиционные погремушки используют для того чтобы ребенок мог обращать внимание на издаваемые шумы. С использованием погремушки даже врачи проверяют реакцию на слух у малышей.

Особенно полезными и необходимыми считаются погремушки-прорезыватели, которые покупают детям, у каких начинают прорезаться зубы. Кусая такую игрушку у малыша, снижается болевое ощущение, а тарахтящий звук отвлекает внимание малютки.

Параметры выбора погремушки

Чтобы купить погремушку-прорезыватель необходимо знать, как правильно выбрать изделие, ведь сегодня на рынке они представлены огромным выбором и разнообразием. При выборе прорезывателя в первую очередь нужно смотреть на то, какие материалы применяются в изделии.

Материал должен быть экологически чистым и разрешенным для применения в изготовлении детских принадлежностей. Получить полную информацию об используемых материалах родители могут на упаковке в какой продается погремушка.

Немаловажным является и определение качества используемых кусающих частей. Сегодня для игрушек используют силикон или каучук. Такие элементы ребенок откусить не сможет, но при этом получить удовлетворение от кусания предметов.

Если вы покупаете погремушку-прорезыватель, то в ее конструкции будут мелкие детали создающие звук, при этом важно, чтобы сама конструкция была прочно и надежной.

Когда вы приходите в магазин игрушек, то важно выбирать те модели, которые отвечают всем стандартам и имеют необходимую сертификационную документацию. Ориентируясь на такие документы можно быть уверенными в том, что вы приобретаете оригинальный товар.

Сегодня большой выбор игрушек представлен в интернет магазинах, где родители могут ориентируясь на параметры и характеристики подобрать именно то, что нужно.

Дети в раннем возрасте познают мир именно через игрушки, поэтому от правильности выбора зависит их развитие. Правильно подобранная погремушка станет незаменимым другом вашей малютке.



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