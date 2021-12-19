Как делается наружное утепление стен квартир

Для того чтобы квартира была более теплой, в некоторых случаях необходимо произвести наружное утепление квартир.

Это мероприятие имеет свои особенности и сложности, однако в итоге может дать отличный результат, так что многим собственникам стоит обратить внимание на технологию и, возможно, если это целесообразно, использовать ее, повысив свой уровень комфорта и понизив затраты на отопление.

Основные моменты

Есть множество причин, по которым стоит сделать наружное утепление. В том числе, это и то, что помимо теплоизоляции будет достигаться и шумоизоляция.

Это может быть особенно важно, если постройка расположена где-то в центре крупного города. Впрочем, даже в центре небольшого города все равно может быть достаточно много шума.

В редких случаях уровень шума может быть высоким и загородом. Летом же будет прохладно. Помимо прочего, мероприятие позволит предотвратить возникновение грибка.

Есть несколько вариантов осуществления технологии. Во-первых, это метод навесного фасада.

Во-вторых, это возможно сделать при помощи пено- полиуретана. Также может применяться напыляемая термоизоляция, полимер-бетон, мокрый способ. Какой вариант лучше – подскажут специалисты, после того, как ознакомятся с особенностями конкретной ситуации.

Что еще важно учесть

Конечно, многое зависит от того, из какого материала выполнена стена.

Главным образом именно это влияет на то, какая будет выбрана методика по наружному утеплению. Конечно, перед проведением работ поверхность необходимо подготовить. То есть потребуется убрать прежние утеплители, а затем очистить плоскость.

Очень важно установить сетку для армирования, а также по окончании всех основных работ выполнить обработку поверхности, для того чтобы защитить ее от тех или иных агрессивных факторов среды.

Затем уже можно осуществлять покраску. И стоит применять исключительно качественные материалы, ведь если хоть что-то будет плохим, возникнут проблемы.

Если понадобилось провести наружное утепление стен, чтобы сделать квартиру более теплой, стоит обращаться исключительно к профессионалам.

Это очень ответственное мероприятие, и ошибки здесь не допустимы. Так что стоит почитать отзывы о компании на различных независимых информационных ресурсах. Также стоит обратить внимание на стоимость услуг, ведь она не должна быть значительно ниже, чем в среднем по рынку.