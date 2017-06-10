идеи в лицах

СЕО продвижение — что это?

10 июня 2017

Собственный веб-сайт должен быть у каждой компании/фирмы, которая планирует добиться успеха в собственной деятельности. Игнорирование Интернета сегодня считается абсолютной глупость и недальновидностью, которая выливается в весьма конкретные потери в прибыли.

Однако, качественный, который весьма привлекательно и доходчиво репрезентует Вашу фирму потенциальному заказчику товара/услуги будет работать абсолютно неэффективно, если не будет проведено СЕО продвижение.

Борьба за позиции в поисковой выдаче

 Борьба за позиции в поисковой выдаче

Итак, суть означенного процесса заключается в навязывании эффективной конкуренции с аналогичными Вашей площадками в Интернете. Дело в том, что потенциальные клиенты при поиске оптимальных вариантов от силы просматривают две страницы результатов поисковой выдачи.

Следовательно, в задачу специалистов входит привести сайт фирмы на наиболее высокие позиции (в идеале на 1-ую строчку в результатах по конкретным поисковым запросам).

Ниже представлены наиболее популярные шаги, которые позволят добиться означенной цели:

  • обмен/покупка ссылок с качественных сайтов-доноров;
  • размещение сайта в популярных каталогах;
  • размещение тематических статей со ссылкой на продвигаемый ресурс на специализированных сайтах и т.д.

Вышеприведённых методов достаточно много. Их эффективность различна. Однако, специалисты склонны рекомендовать предельно комплексный подход в продвижении ресурса (причём тематика сайта не имеет большого значения на выбор конкретных методик сео-продвижения).

Почему имеет смысл обратиться к специалистам?

 Почему имеет смысл обратиться к специалистам?

Если Вы читаете эту публикацию, значит у Вас имеется нехватка знаний в описываемой сфере. Для самостоятельного достижения поставленной цели Вам придётся изучить огромное количество информации.

При этом никаких гарантий в отношении улучшения позиций сайта в этом подходе не существует. Вы можете потратить большой бюджет на продвижение, но при этом реализовать его неэффективно.

В результате Вы лишь потеряете время.

У специалистов же уже имеются отлаженные схемы, которые гарантированно дают ожидаемую отдачу в тех или иных пределах. Кроме того, предоставляет гарантия (в случае отсутствия положительного результата деньги будут возвращены).

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В видео будет рассказано практически всё о СЕО простым языком:



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