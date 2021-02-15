Как выбрать качественный крепеж?

Выбрать крепёж и крепёжные изделия крайне важно для того, чтобы конструкция прослужила как можно дольше. Конструкции могут быть самыми разными, а вот детали крепежа — металлическими и пластиковыми.

Какие бывают крепежи?

Основная разница между видами крепежей заключается в материале, из которого они сделаны, и в цене. А предлагает современный рынок разные варианты.

Дюбель-гвозди — при выборе этого типа нужно учитывать, какие особенности есть у монтируемой конструкции.

Какой у неё пол, стены, потолок, словом, основание? Для гипсокартона, например, существуют дюбели определённого типа. Дюбель обязательно должен раскрываться полностью, чтобы обеспечить максимальную стойкость крепления.

Шурупы-саморезы — это едва ли не самые качественные крепёжные изделия.

Как правило, их используют для монтажа крыш, а значит, плохое качество таких шурупов может стать причиной последствий просто катастрофических! Плюс ко всему у саморезов должны быть прокладки — силиконовые или резиновые. Благодаря прокладкам на месте крепления обеспечивается правильная геометричность — разумеется, если прокладка прилегает к шайбе вплотную.

Анкеры — изделия из металла, обязательно оцинкованные ради продления времени использования.

Анкеры используют там, где шурупы и гвозди с продлением срока работы не справляются. Они бывают химическими и механическими по типу прикрепления к стене.

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Подобрать нужный вариант помогут специалисты производителя.

Защитное покрытие крепёжного элемента

Если крепёжный элемент очень дёшев, то защитного покрытия на нём нет. Таким образом, использование его возможно только в случае сооружения временной конструкции.

В случае же, к примеру, анкеров обеспечивается покрытие, дабы конструкция не была временной. Проще всего — и это касается также обычных шурупов и болтов, — оксидировать металл, то есть обработать кислородом. Крепежи становятся приятного тёмного цвета, и от внешних факторов достаточно серьёзно защищаются. Разумеется, если речь идёт о том, что может повлиять на крепёж внутри дома — для улицы нужны другие варианты.

Наиболее эффективно покрывать хромом или никелем.

Благодаря такому даже после разбора конструкции крепежи можно использовать повторно. К сожалению, влага легко вызывает коррозию даже в самых лучших крепежах, потому для внешней среды рекомендуется и вовсе нержавейка. Именно нержавеющая сталь помогает крепёжным элементам десятки лет не подвергаться коррозии.

Какие основные правила выбора максимально качественного крепежа?

Учитывать нужно все детали, даже самые мелкие, ведь на эффективность крепежей это может оказать значительное влияние! Например:

при закреплении дюбеля нужно позаботиться о том, чтобы он осуществлял поддержку строения. Значит, требуется необходимый инструмент для монтажа;

если вы сверлите сквозное отверстие, важно соблюдать угол в девяносто градусов;

сверлить отверстие нужно так, чтобы его глубина равнялась глубине самого дюбеля.

При выборе крепёжного элемента нужно понять, какие при креплении использовались строительные материалы.

Как правило, это бетон, но может быть и натуральный камень. Чаще всего используют кирпич, которому нужны саморезы и дюбеля.

Люди очень часто уделяют крепежам слишком мало внимания. Но именно некачественный крепёж может абсолютно все усилия ремонтников перечеркнуть. Достаточно, чтобы открутилась одна гайка — и всё рухнет! Именно поэтому так важно обратить как можно больше внимания на подбор крепёжных элементов.