Как делается монтаж уличных светодиодных экранов

Одним из наиболее эффективных и информативных средств представления рекламной информации, считаются светодиодные экраны.

Получаемое изображение достаточно больших размеров позволяет активно привлекать новых покупателей и стимулировать продажи практически любого товара. Главным недостатком такой рекламной конструкции является её высокая стоимость.

Однако по достижению эффекта воздействия она остаётся на лидирующих позициях вместе со средствами массовой информации. Профессиональным монтажом уличных светодиодных экранов занимается ООО "П10 РУ", ознакомиться с портфолио которой можно на сайте p10.ru.

Виды уличных световых экранов

Всё многообразие разработанных светодиодных экранов можно классифицировать по следующим основным параметрам:

Геометрическим размерам (длине и ширине). Они могут собираться в форме прямоугольник или квадрата.

Способу крепления. Он зависит от места установки. Если монтаж производится на открытом месте (например, вдоль улицы или у перекрёстка) в месте установки монтируется крепкая металлическая стойка на бетонном основании. При монтаже на стене здания создаётся надёжный каркас. Иногда такие экраны монтируют на крыше зданий. В этом случае крепёж производится непосредственно к кровле.

Стоимости экрана совместно с ценой на монтажные работы. Общая сумма зависит от размера экрана и необходимой техники для его монтажа.

Порядок выполнения монтажа наружных светодиодных экранов

Монтаж таких сложных и громоздких конструкций, как уличные светодиодные экраны производится в следующей последовательности: