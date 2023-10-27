Этапы разработки корпусов РЭА

Корпуса радиоэлектронной аппаратуры создаются от возникновения идеи, воплощенной потом в техническое задание, до опытного образца, отладки, и окончательной отправки в серийное производство.

Даже тогда, когда партии не предполагаются большими. Разработка корпусов рэа требует соблюдения установленной последовательности действий, регламентируемой стандартами.

Постановка задачи

Это неотъемлемая часть для начала проектирования.

Нужно указать необходимые показатели. Функции, выполняемые при работе. Часто задачу приходится описывать разработчику, при обсуждениях с заказчиком. Данные могут меняться в ходе формирование проекта, но исходная информация необходима.

Формулировка

Требуется выяснить следующее:

Назначение корпуса. Где он применяется и в каких условиях.

Какое тиражирование понадобится. Может быть предварительное предположение.

Нужен ли индивидуальный дизайн.

Конкретные параметры эксплуатации.

Область применения, ниша, имеющиеся аналоги или конкуренты.

Такие ответы определят базу для технического задания.

Определиться с диапазоном себестоимости

Это основа для начала работ. Пока эти цифры не появятся, нельзя начинать. При отсутствии исходных данных, ориентироваться на аналоги, согласовывая с заказчиком.

Техническое задание

Это конкретный документ для начала работы.

Даже при дальнейших поправках, это основные исходные данные для разработки. Формы определяются стандартами, или составляются произвольно с обязательными разделами.

Оформление

Дизайн – индивидуальный, или по аналогу.

Это важная часть разработки, которую нужно детально формулировать и обсуждать. Иначе в производстве окажется, что хотелось не то.

Идея и эскиз

Даже в общих чертах нужны визуальные наброски, которые корректируются в обсуждении с последующей детализацией.

С ручной прорисовки переходить к начертанию предполагаемого корпуса.

Подойдет изображения аналога, на котором рисуются необходимые корректировки. Здесь определяются пропорции, детализации креплений и установки, панель управления, материалы.

Создание 3D-модели

С помощью систем автоматизированного проектирования формируется окончательный внешний вид изделия.

По сути, это та же визуализация.

Инжиниринговый этап

После формирования внешнего вида, прорабатывается конструкция на САПР.

Компонуются элементы

Моделируется плата в 3D с распределением элементов. Вокруг нее будет строиться корпус.

Инженерная модель

Она строится вокруг платы с детализацией.

Учесть равномерное распределение деталей.

Согласование с технологией

Для производства определяется серийность – размер партии, или это разовый (опытный) экземпляр.

Конструкторские документы

Пакет документации готовится в САПР, со сборочными чертежами, спецификациями, оценкой себестоимости.

Прототип на экране и в материале

Это готовый корпус в 3D модели, который превращается в физическую модель. Изделие собирается, и показывается заказчику.

Когда оно согласовано, дальше – производство.

Фрезеруется пластик и металл, льется силикон. Поправляется модель с документацией.

Дальше производство тестовой партии, и дальнейшее серийное производство.