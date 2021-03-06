Как быстро набрать подписчиков в Ютубе?

Популярный видеохостинг уже давно перерос лишь развлекательную сферу. Сегодня YouTube – это мощный маркетинговый инструмент, который позволяет не только расширять аудиторию, но и вести агрессивную рекламную кампанию. Естественно, вышеозначенного требуется эффективный инструмент – развитый канал. Под развитостью подразумевается наличие у канала активной целевой аудитории – подписчиков. Чем их больше, чем ярче ожидаемый эффект.

Ввиду огромной конкуренции практически в каждом тематическом сегменте Youtube набрать подписчиков сегодня весьма непросто. Тем не менее, не существует невыполнимых задач. Правильные подходы позволят нарастить аудиторию в кратчайшие сроки.

Советы по привлечению подписчиков

Важно использовать ни один из предложенных методов, а сразу все (в комплексе). Это позволит обеспечить синергический эффект:

привлечение подписчиков из других социальных сетей;

работа с инфоповодами;

разработка вирусных видео;

ориентиры на тренды;

использование алгоритмов для попадания в «рекомендованные»;

коллаборации с популярными блогерами.

Наиболее эффективными социальными платформами для развития Youtube сегодня остаются Twitch и Instagram. Другие социальные сети преимущественно используются для коммуникации с организованным комъюнити.

Видео на популярный инфоповод позволит привлечь стороннюю аудиторию. Популярные события – это возможность попадания в тренды Youtube. Нахождение в трендах обеспечивает существенный прирост по просмотрам (следовательно, и по подписчикам).

Разработать сценарий вирусного видео сложно, но возможно. Однако опираться на этот метод развития канала, как на основной не рекомендуется.

Взаимодействие с другими блогерами

Дело в том, что аудитория у Youtube сегодня достаточно статична. Иными словами – новые каналы появляются ежедневно, но аудитория фактически не прирастает. Это означает, что вся аудитория видеохостинга уже поделена между уже существующими каналами.

Следовательно, привлечь подписчиков на свой канал проще всего посредством прямого рекламирования. Рекомендация от популярного блогера позволит оказаться заметным на фоне общей массы.

Коллаборации с популярными блогерами остаётся самой эффективной рекламой для Youtube-канала сегодня.

Источник: https://mnogo-golosov.ru/s/youtube/podpischiky/ golosovmnogo@gmail.com