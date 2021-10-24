Какие бывают виды полиэтиленовых труб и для чего применяются

Несколько лет назад в процессе монтажа водопроводов, канализаций, при проведении газа использовались только трубы с металлического или чугунного материала.

В нынешнее время все больше популярности набирают полимерные изделия, а именно, — полиэтиленовые трубы. Этот товар характеризуется невысокой ценовой политикой, высоким уровнем износоустойчивости и простой эксплуатацией. Заказать полимерные трубы в Казани по выгодной цене предлагает завод полиэтиленовых труб “Полимер Лимитед”.

Преимущества полиэтиленовых труб

Трубы с полиэтилена применяются для переправки разнообразных веществ жидкой и газообразной формы.

Основные преимущества использования полиэтиленовых труб:

Полиэтилен не способен абсорбироваться с другими материалами и веществами;

Материал не может влиять на вкусовые рецепторы транспортируемой жидкости;

Внутренняя стенка трубы имеет гладкую поверхность. После длительной эксплуатации не будет иметь никаких отложений;

Трубы проявляют меньшее сопротивление водному потоку; Нормальным сроком службы считается период около 50 лет. Но, этот период может значительно уменьшиться с увеличенными показателями температуры или давления;

Трубы легко поддаются резке, легкие по весу и простые в монтажных работах;

Имеют низкий уровень электрической проводимости, не поддается влиянию коррозии.

Виды полиэтиленовых труб

Газопроводные трубы;

Водопроводные трубы;

Технические трубы;

Гофрированные трубы;

Дренажные трубы.

Все полиэтиленовые трубы используются для решения одинаковых задач, но их все же различают по среде транспортированных веществ. Существуют такие виды труб:

Первые три вида полиэтиленовых труб схожие в визуальном плане.

Это трубы черного цвета с продольными полосами или же без них. Желтые полосы используются для газовых соединений, синие – для водопроводных, а отсутствие полосок свойственно для технических труб.

Газопроводные трубы изготавливаются только лишь из первичного сырьевого материала. Также, трубы этого типа намного дороже остальных, так как нуждаются наличия разрешительной документации.

Иногда существует возможность применение труб с желтой полосой для питьевой воды, а вот под газ применять трубу с синей полоской безусловно нельзя. Трубы технического типа применяются для не питьевых водопроводов, ливневых канализаций, как защита электрокабеля и остальные менее значимые коммуникации.

Газопроводные и водопроводные трубы имеют надпись ГОСТ и название завода-производителя, а трубы технического использования могут выпускаться без какого-либо маркирования.