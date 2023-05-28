Как арендовать торговое помещение для магазина?

Бизнес на ритейле остаётся одним из самых прибыльных. В очень непростых условиях экономики приходится ориентироваться на близкую перспективу. Это очень непросто особенно для неопытных предпринимателей. Но «игра в долгую» (речь идёт о перспективе в 7-10 лет до выхода в окупаемость) в стагнирующей экономике попросту истощит, обанкротит предпринимателя.

Следующим этапом после обретения начального капитала и просчёта бизнес-плана является поиск подходящего торгового помещения под магазин. На сайте Rentaura.ru предприниматель сможет получить исчерпывающую профессиональную поддержку в этом вопросе. Выбор помещения – очень непростая задача. Важно, чтобы магазин удовлетворял целому спектру требований.

Отдельный магазин или бутик в торговом центре?

Это основной вопрос в выборе торгового помещения. Сразу следует оговориться, что отдельно стоящие магазины подходят для реализации продуктов питания, одежды, сантехнического ассортимента, но не для промтоваров!

К сожалению, такой формат магазина характеризуется небольшой проходимостью. Придётся немало вложиться в рекламу, чтобы наладить поток клиентов.

Зато арендодатели таких площадок заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с предпринимателями (найти нового арендатора будет непросто).

У торговых центров есть преимущества и недостатки. Их баланс во многом будет зависеть от сегмента предпринимательской деятельности.

Проблемы площадок в торговых центрах

Наиболее существенными сложностями для предпринимателя остаются:

высокая стоимость аренды;

дополнительные поборы (на маркетинг и т.д.);

строгий регламент логистики (привоз товара в бутик);

арендодатель не «держится» за арендатора (дескать, очередь желающих на торговую площадь уже стоит);

предоставление полного торгового отчёта за месяц.

Если с первыми четырьмя пунктами ещё можно как-то мириться и утешать себя, что они перекрываются высочайшей проходимостью клиентов, то предоставлять отчёт о количестве реализованного товара за прошедший месяц – это уже через край для многих предпринимателей.

Ведь торговый центр не из праздного любопытства требует отчётность. Как только прибыль предпринимателя начнёт увеличиваться, немедленно повысят и стоимость аренды торговой площади!

Этот пункт закреплён в договоре аренды. Кстати, про договор. Важно обращать особое внимание на пункт одностороннего расторжения. Лучше проконсультироваться с профильным юристом, чтобы не остаться в должниках у торгового центра.

Игорь Бондаренко перечислит 5 правил поиска торгового помещения под бизнес: