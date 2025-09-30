Как анализировать продажи на маркетплейсках

Понимание цифр и показателей — это то, что отделяет случайный успех от стабильно растущего бизнеса на маркетплейсах. Грамотная аналитика позволяет не просто фиксировать результаты, а активно влиять на них. Помогут в этом сервисы аналитики продаж на маркетплейсах.

С чего начать новичку

Первые шаги в аналитике напоминают знакомство с новой сложной системой. Главное — не пытаться объять необъятное.

Опытные продавцы советуют начинать с формирования «ритуала» — выделения регулярного, желательно еженедельного, времени для разбора показателей. В понедельник утром, за чашкой кофе, стоит открыть личный кабинет и просмотреть три ключевых отчета: по динамике заказов, выручке и остаткам на складах.

Цель этого этапа — не провести многофакторный анализ, а «почувствовать пульс» своего бизнеса. Простое сравнение показателей текущей недели с предыдущей уже дает пищу для размышлений: «Почему в среду был всплеск?» или «Из-за чего в пятницу продажи просели?».

Постепенно эти наблюдения начинают складываться в картину.

Например, можно заметить, что товары из одной категории стабильно лучше продаются в первой половине месяца. Это уже не просто цифра, а ценный инсайт для планирования закупок. На старте нет острой необходимости в дорогих сторонних сервисах — встроенной аналитики Wildberries или Ozon обычно хватает, чтобы выработать «цифровую интуицию».

Ключ в том, чтобы задавать данные правильные вопросы: не «что упало?», а «почему это произошло и что я делал на прошлой неделе?». Возможно, вы обновили фото в карточке или, наоборот, конкурент запустил акцию.

Какие метрика решает всё

Когда общая картина стала понятной, наступает время рассмотреть метрику.

Многие упускают самую важную величину — конверсию. Именно она показывает настоящую эффективность предложения. Низкая конверсия при высоком трафике — это яркий сигнал о проблемах с карточкой товара.

Возможно, фотографии не передают преимуществ, описание составлено без учета поисковых запросов, или цена заметно выше рыночной.

Не менее важна, но часто игнорируется, метрика возвратов. Высокий процент возвратов — это указание на разрыв между ожиданиями клиента и реальностью.

Поэтому стоит рассматривать несколько ключевых показателей:

Конверсия — основной индикатор того, что в карточке товара все нормально.

Процент возвратов — диагностика соответствия товара и его описания.

Средний чек — потенциал для роста без дополнительных затрат на привлечение.

Чистая прибыль — расчет с учетом всех комиссий и логистических издержек.

География продаж — основа для оптимизации логистики и рекламных кампаний.

Сравнивая динамику этих показателей, можно принимать взвешенные решения.