Из какой ткани шьют толстовки?

Толстовка наряду с джинсами стала основной для гардероба подавляющего большинства молодых людей. Причём означенный тезис относится к обоим полам. Худи или толстовки «на зипе» (с замком-молнией) удобны в эксплуатации. Они не только сохраняют тепло, но и не стесняют движений. Материалы, которые используются для производства, сравнительно просты в уходе. Речь идёт о том, что функционала обыкновенной автоматической стиральной машины вполне хватит для поддержания идеального внешнего вида толстовки.

На сайте http://www.modern-it.ru/poshiv/tolstovki Вы сможете заказать производство толстовок на заказ. При этом, сразу можно согласовать желаемый принт для нанесения на текстиль. Ни для кого не секрет, что комфорт одежды целиком и полностью зависит от качества пошива и типов используемых материалов (в том числе и фурнитуры). Ниже опишем два типа тканей, которые стали флагманами в производстве толстовок по всему миру.

Самые популярные материалы для толстовок

Этих материалов всего два – один из них натуральный, другой – синтетический. Причём, какой из них лучше сказать вряд ли получится. Речь идёт о:

футере;

флисе.

Футер – это исключительно натуральный материал. Он производится из х/б волокон. Отсюда и все его главные преимущества. Визуально ткань получается гладкой (мелкая ёлочка). С обратной стороны используется дополнительная футерная нить.

При этом, пушистая поверхность материала вполне приятна при соприкосновении с кожей. Толстовки из футера рекомендуется носить прямо на голое тело. Натуральные волокна отлично впитывают в себя влагу.

Футер носится долго. При правильном уходе он не теряет своей привлекательной текстуры.

Флис – синтетика, которая идёт всегда со знаком «+»

Флисовое полотно производится из полиэстера. Методика производства такова, что результат получается достаточно пушистым. В отличие от футера флис гораздо больше собирает на себя пыли (больше электризуется).

Однако, этот недостаток легко решается при помощи обыкновенного аэрозольного антистатика.

Флис не впитывает влагу, но при этом не мешает её испарению. Многие модели спортивного нижнего белья производятся именно из микрофлиса. Материал отлично удерживает тепло тела.

Несмотря на некоторую разницу в характеристиках, оба материал (и флис, и футер) активно применяются в производстве толстовок.

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В видео рассказывается о методике выбора ткани для свитшотов и других подобных изделий: